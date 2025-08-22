Sexta-feira, 22 de agosto de 2025

Grêmio De promessa peruana a reforço do Grêmio: a ascensão meteórica de Erick Noriega

Por Redação O Sul | 22 de agosto de 2025

Erick Noriega disputou 51 partidas pelo Alianza Lima em menos de um ano e agora chega ao Grêmio com contrato até 2028.

Erick Noriega disputou 51 partidas pelo Alianza Lima em menos de um ano e agora chega ao Grêmio com contrato até 2028. (Foto: Divulgação/Alianza Lima)

O Grêmio oficializou a contratação do volante Erick Noriega, de 23 anos, que chega do Alianza Lima após uma trajetória surpreendente e acelerada no futebol sul-americano. Natural do Japão e naturalizado peruano, Noriega passou da segunda divisão do Peru à elite brasileira em menos de dois anos.

Noriega nasceu em Nagoya, no Japão, e iniciou sua carreira como zagueiro. Após passagens por clubes japoneses e pelo SV Straelen, da Alemanha, ele retornou ao Peru em 2023 para atuar pelo Universidad San Martín, na segunda divisão. Pouco tempo depois, foi contratado pelo Comerciantes Unidos e, em seguida, pelo Alianza Lima, onde se destacou como volante.

Foi justamente contra o Grêmio, nos playoffs da Copa Sul-Americana, que Noriega chamou atenção. Titular nos dois jogos que culminaram na eliminação do Tricolor, o jogador demonstrou versatilidade e força física, atuando como “camisa 5” e também como zagueiro quando necessário.

O Grêmio desembolsou cerca de US$ 2 milhões (aproximadamente R$ 11 milhões) por 80% dos direitos econômicos do atleta. Noriega assinou contrato até o final de 2028 e já está em Porto Alegre para iniciar os trabalhos com o elenco.

“É um jogador polivalente, com boa leitura de jogo e capacidade de se somar ao ataque”, destacou o jornalista peruano Alex Maticorena.

Em um ano pelo Alianza Lima, Noriega disputou 51 partidas e marcou três gols, consolidando-se como peça-chave da equipe. Sua despedida foi marcada por emoção e reconhecimento dos companheiros e da torcida.

