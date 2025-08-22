Sexta-feira, 22 de agosto de 2025
Por Redação O Sul | 22 de agosto de 2025
Após sete anos, a Argentina retoma o protagonismo nas quartas de final da Libertadores, com quatro clubes entre os oito melhores.Foto: Divulgação/Conmebol
Pela primeira vez na história da Conmebol Libertadores, todos os oito clubes classificados para as quartas de final já conquistaram o título do torneio. A edição de 2025 entra para os livros como um verdadeiro duelo entre gigantes sul-americanos, onde tradição e glória se encontram em cada confronto.
Os clubes argentinos voltam a ser maioria nas quartas após sete anos. Estudiantes, Racing, River Plate e Vélez Sarsfield formam o quarteto que representa o país, superando o Brasil, que conta com São Paulo, Flamengo e Palmeiras. A LDU, do Equador, completa o seleto grupo de campeões.
Confrontos definidos
Os embates prometem emoção e equilíbrio técnico. Confira os duelos:
São Paulo x LDU
River Plate x Palmeiras
Vélez Sarsfield x Racing
Estudiantes x Flamengo
Cada partida será marcada por histórias de conquistas passadas e a busca pela “Glória Eterna” que define a alma da Libertadores.
A presença exclusiva de campeões reforça o nível altíssimo da competição. Com representantes de três países e múltiplos títulos acumulados, a expectativa é de confrontos memoráveis e estádios pulsando com paixão continental.