Celebridades De top e shorts curtinho, Viviane Araújo faz selfie na academia e ostenta coxas torneadas

Por Redação O Sul | 30 de janeiro de 2020

Viviane Araújo em tradicional selfie em frente ao espelho. Foto: Reprodução/Instagram Viviane Araújo em tradicional selfie em frente ao espelho. (Foto: Reprodução/Instagram) Foto: Reprodução/Instagram

De olho no Carnaval, Viviane Araújo aproveitou esta quinta-feira (30) para manter sua rotina de exercícios físicos na academia.

Em foto publicada no Instagram Stories, a atriz, que será rainha de bateria do Salgueiro, no Rio de Janeiro, e da Mancha Verde, em São Paulo, exibiu o corpo sarado ao fazer selfie em frente ao espelho.

Mais cedo, Vivi voltou às redes sociais para compartilhar um clique romântico ao lado do namorado, Guilherme Militão.

Na legenda que acompanhou o registro, a eterna rainha de bateria citou uma frase de Paulo Coelho para legendar o momento. “Quando se ama não é preciso entender o que se passa lá fora, pois tudo passa a acontecer dentro de nós”.

