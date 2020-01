Celebridades Noiva de José de Abreu, Carol Junger posa de topless e mostra bumbum: “Marcas do amor”

Por Redação O Sul | 30 de janeiro de 2020

Carol Junger chamou a atenção ao posar na Indonésia. Foto: Reprodução/Instagram Carol Junger chamou a atenção ao posar na Indonésia. (Foto: Reprodução/Instagram) Foto: Reprodução/Instagram

Carol Junger impressionou os fãs ao exibir um clique em que aparece com marcas de mãos no bumbum nesta quinta-feira (30). No Instagram, a noiva do ator José de Abreu apareceu de topless e deixou curvas em evidência em Bali, na Indonésia. Na legenda da postagem, a maquiadora escreveu: “Marcas de amor em Bali”.

Os fãs, por sua vez, não perderam a oportunidade de elogiar a beleza de Carol. “Que mulher linda”, disse uma. “Fiu fiu”, acrescentou outra. “Cara, que corpo”, opinou uma terceira.

Carol, que está aproveitando viagem ao lado do amado, tem divulgado algumas fotos do local. Recentemente, a noiva do ator ostentou curvas ao posar de biquíni. “Seja forte, corajosa, enfrente o mundo e toda essa maldade, saia da zona de conforto, se modifique, melhore, evolua, se ame. No final é você por você mesma”, escreveu a maquiadora na legenda na ocasião.

Voltar Todas de Celebridades

Compartilhe esta notícia:







Deixe seu comentário