Política “De vez em quando a gente erra”, diz Lula sobre ministros

Por Redação O Sul | 22 de fevereiro de 2025

Compartilhe esta notícia:











Apesar dos rumores, o presidente tem evitado confirmar alterações em sua equipe. Foto: Ricardo Stuckert/PR Apesar dos rumores, o presidente tem evitado confirmar alterações em sua equipe. (Foto: Ricardo Stuckert/PR) Foto: Ricardo Stuckert/PR

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva mencionou em discurso na sexta-feira (21), que, de vez em quando, erra na escolha de ministros. A declaração vem no momento em que o governo discute uma reforma ministerial aguardada para os próximos dias. O chefe do Executivo discursou em cerimônia de concessão de um terminal do porto de Itaguaí (RJ).

Lula mencionou eventuais erros enquanto elogiava o ministro dos Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho – um dos que não estariam com o cargo ameaçado. “Ele tem, sinceramente, dado um show no trabalho dele. É um menino que não tem preconceito, é um menino que não persegue absolutamente ninguém, é um menino que não tem discórdia com ninguém, e é um companheiro que só trabalha para fazer as coisas acontecerem”, disse Lula.

“E isso me deixa muito, muito orgulhoso. Saber que, de vez em quando, a gente erra, mas, na maioria das vezes, a gente acerta quando escolhe um ministro de qualidade”, afirmou o presidente da República.

Apesar dos rumores, o presidente tem evitado confirmar alterações em sua equipe. Na quarta-feira (19), ele reforçou que uma eventual reforma ministerial é uma decisão pessoal.

“Eu mudo quando eu quiser. Da mesma forma que eu convidei quem eu queria, eu tiro quem eu quiser, na hora que eu quiser. É simples assim, sem nenhum problema”, afirmou.

Nos bastidores, a saída da ministra da Saúde, Nísia Trindade, é vista como praticamente certa por petistas de diferentes correntes. O atual ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, é um dos cotados para substituí-la. A troca atenderia a uma demanda do Centrão, que pressiona por mais espaço no governo e deseja indicar um nome próprio para o comando da articulação política.

A chefe da Pasta disse que continua “firme” com o trabalho e relativizou mudanças no governo.

“Continuo com a minha agenda, continuo com o meu trabalho. O presidente Lula afirmou na reunião com Portugal que ele não está colocando reforma ministerial na mesa, mas em qualquer momento, como é natural nos governos, ele poderá fazer substituições. Continuo firme porque trabalho dentro do projeto apresentado pelo presidente Lula “, afirmou a ministra em entrevista à emissora de rádio CBN Maringá.

A ministra da Saúde teceu elogios ao presidente Lula, disse que atua sob a liderança dele e que pretende aprofundar os trabalhos no comando da pasta.

“Ele, que felizmente foi eleito pela nossa população e que está conduzindo todo o esforço, não só no caso da saúde, de reconstruir o SUS, mas de trazer inovações, de trazer mais saúde para a população brasileira, e meu projeto naturalmente é, com a liderança dele, aprofundar esse trabalho”, afirmou a ministra.

Outra mudança considerada iminente é a entrada da presidente do PT, Gleisi Hoffmann, na Secretaria-Geral da Presidência, no lugar de Márcio Macêdo. A movimentação reforçaria a presença do partido na Esplanada dos Ministérios e abriria caminho para a sucessão interna do PT, já que Gleisi deve deixar o comando da sigla.

Ainda não há data oficial para o anúncio da reforma ministerial, mas auxiliares do presidente acreditam que as mudanças serão confirmadas nas próximas semanas. (Estadão Conteúdo)

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Política

https://www.osul.com.br/de-vez-em-quando-a-gente-erra-diz-lula-sobre-ministros/

“De vez em quando a gente erra”, diz Lula sobre ministros

2025-02-22