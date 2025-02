Política Lula afirma que palpites de Janja lhe ajudam

Por Redação O Sul | 22 de fevereiro de 2025

Compartilhe esta notícia:











"Ela cuida de mim de uma forma muito especial", disse o presidente sobre a primeira-dama. Foto: Reprodução "Ela cuida de mim de uma forma muito especial", disse o presidente sobre a primeira-dama. (Foto: Reprodução/Twitter) Foto: Reprodução

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) disse que quem toma as decisões no governo é ele e que na hora em que tiver que mudar alguém, mudará. O presidente também mencionou a relação com a primeira-dama Rosângela da Silva, a Janja.

Em entrevista à Rádio Tupi FM do Rio de Janeiro, Lula disse aceitar os palpites que seus aliados dão em relação à reforma ministerial que o governo vem planejando, mas fez questão de delimitar a influência que seus pares têm em suas decisões.

“Eu aceito que todo mundo dê palpite sobre tudo, mas as decisões sou eu que tomo. Na hora em que tiver que mudar alguém, vou mudar alguém. Que nem o técnico do Flamengo, ele tira o jogador que quiser na hora que quiser, não é a torcida que exige que ele tire”, disse o presidente.

Lula respondeu ainda a questionamento sobre críticas relacionadas à influência da primeira-dama Janja. O presidente confirmou que ela “dá palpite” na sua vida, mas que isso o ajuda.

“Eu acho graça quando ouço dizer que a Janja dá palpite na vida do Lula. A coisa gostosa na minha relação com a Janja é que ela dá palpite na minha vida. Ela cuida de mim de uma forma muito especial. Isso não me incomoda, isso me ajuda. Se os ministros falam demais, é prejudicial aos próprios ministros”, afirmou.

Envolvida em polêmicas sobre o sigilo acerca de sua equipe, gastos e atividades e frequentemente alvo de críticas da oposição, a primeira-dama, que não ocupa um cargo formal no governo Lula, experimenta uma queda de popularidade tal qual o governo.

Em pesquisa AtlasIntel/Bloomberg divulgada no último dia 11, 58% dos entrevistados disseram ter uma imagem negativa dela, contra 32% que afirmaram vê-la de forma positiva – 10% não souberam responder.

O índice piorou desde a última edição do levantamento, de outubro do ano passado. Na ocasião, 48% afirmavam vê-la de forma negativa; enquanto 40% tinham imagem positiva da esposa do presidente; e 12% diziam não saber.

Já Lula vive seu momento de maior rejeição de seus três mandatos à frente do Executivo. Em dois meses, a popularidade registrada pela pesquisa Datafolha caiu de 35% para 24%, no resultado divulgado nesta sexta-feira, 14.

Conforme nova estratégia do Palácio do Planalto para conter a queda de popularidade, os dois vem se dedicando a viagens para cumprir agendas oficiais e divulgar ações e resultados da gestão. O presidente já esteve no interior baiano, em Belém (PA) e Macapá (AP).

Janja, por sua vez, acompanhou o ministro do Desenvolvimento Social, Wellington Dias, em agenda internacional para eventos relacionados à Aliança Global contra a Fome e a Pobreza, bloco multilateral criado durante a presidência brasileira do G-20, em novembro do ano passado. (Estadão Conteúdo)

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Política

https://www.osul.com.br/lula-afirma-que-palpites-de-janja-lhe-ajudam/

Lula afirma que palpites de Janja lhe ajudam

2025-02-22