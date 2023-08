Esporte De virada, África do Sul vence a Itália por 3 a 2 e garante classificação histórica na Copa Feminina

Por Redação O Sul | 2 de agosto de 2023

Com o resultado, as italianas foram eliminadas do torneio Foto: Reprodução/Twitter Fifa Com o resultado, as italianas foram eliminadas do torneio. (Foto: Reprodução/Twitter Fifa) Foto: Reprodução/Twitter Fifa

Um resultado histórico garantiu a África do Sul pela primeira vez nas oitavas de final da Copa do Mundo Feminina. A seleção venceu a Itália por 3 a 2, na madrugada desta quarta-feira (2), em Wellington, na Nova Zelândia, em um duelo no qual saiu atrás, conseguiu a virada, levou o empate e arrancou a vitória nos acréscimos.

Caruso fez os dois gols italianos, e Orsi (contra), Magaia e Kgatlana marcaram para a África do Sul, que conquistou sua primeira vitória na história do Mundial Feminino e somou 4 pontos no grupo G, um a mais do que a Itália, eliminada na primeira fase.

Na outra partida pela chave, a Suécia bateu a Argentina por 2 a 0 e se classificou na primeira colocação, com 9 pontos. A Argentina ficou na lanterna, com um ponto.

O jogo começou acelerado, com a Itália abrindo o placar aos 10 minutos, quando Dhlamini derrubou Beccari e cometeu pênalti. Caruso converteu a cobrança no canto direito de Swart.

A África do Sul, porém, reagiu ainda no primeiro tempo, com grande contribuição de Orsi. Ao receber livre na defesa, a zagueira tentou um recuo de primeira e surpreendeu a goleira Durante, mandando a bola direto para o próprio gol: 1 a 1.

No segundo tempo, a África do Sul conseguiu uma virada que a fez sonhar com a classificação. Aos 21, a Itália saiu jogando mal, e Kagtlana recebeu pela esquerda, com espaço. Ela tocou em profundidade para Magaia, que recebeu na área e bateu cruzado, estufando as redes. As italianas não demoraram para reagir, conseguindo o empate sete minutos depois, quando Girelli cobrou escanteio, e Caruso apareceu para desviar de cabeça, empatando novamente.

Mas, em uma partida na qual a Itália cometeu muitos erros e a África do Sul mostrou seu brilho, a vaga mudou de mãos de novo no apagar das luzes. No primeiro dos 16 minutos de acréscimos, Dhlamini apareceu bem pela esquerda e acionou Magaia, que chegou com espaço entre as zagueiras italianas. Ela cruzou e encontrou Kgatlana, que emendou para o fundo das redes.

