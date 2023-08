Esporte Argentina perde por 2 a 0 para a Suécia e está eliminada da Copa do Mundo Feminina

Por Redação O Sul | 2 de agosto de 2023

Com o resultado, a equipe europeia somou 9 pontos, com 100% de aproveitamento Foto: Reprodução/Twitter Fifa

A Suécia confirmou o favoritismo e derrotou a Argentina por 2 a 0, na madrugada desta quarta-feira (2), em partida válida pelo Grupo G da Copa do Mundo Feminina, no FMG Stadium Waikato, em Hamilton, na Nova Zelândia.

Com o resultado, a equipe europeia somou 9 pontos e avançou para as oitavas de final. A Argentina ficou na lanterna, com 1 ponto, e foi eliminada do Mundial. A outra vaga do grupo foi conquistada pela África do Sul, que chegou a 4 pontos na tabela após vencer a Itália por 3 a 2.

O primeiro tempo teve poucos lances de perigo. A Suécia, que já entrou em campo classificada, tomou conta do meio-campo e desenvolveu o seu jogo. As melhores oportunidades vieram com Olivia Schough. A primeira ocorreu em uma cobrança de falta, que parou nas mãos da goleira. Pouco depois, uma cabeçada passou perto do gol.

Com a necessidade de vencer o jogo, a Argentina não conseguiu levar perigo às adversárias.

No segundo tempo, o panorama pouco mudou, e a Suécia foi melhor do que as sul-americanas, que apresentavam muito esforço e pouco resultado na prática.

O gol sueco parecia questão de tempo e veio aos 21 minutos. Jakobsson cruzou na medida, e Blomqvist completou para a rede.

Aos 45 minutos, a Suécia ampliou o placar em cobrança de pênalti. Rubensson bateu forte no canto direito, sem chances para a goleira.

2023-08-02