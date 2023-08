Rio Grande do Sul Quase 25% das escolas públicas do Rio Grande do Sul têm ensino em tempo integral

O Rio Grande do Sul possui 1.778 escolas públicas com oferta de ensino em tempo integral, o que representa 24,8% do total de instituições da rede pública no Estado.

Essas escolas realizaram mais de 191 mil matrículas nessa modalidade de educação (11,4% do total) no ano passado, de acordo com os dados da primeira etapa do Censo Escolar 2022, divulgada em fevereiro pelo Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira).

O número de alunos em tempo integral nos ensinos fundamental e médio representa 6,9% e 4,7% do total de estudantes, respectivamente. Em relação ao Censo de 2021, o Estado apresentou crescimento no ensino fundamental, cujo índice era de 4,3%, e estabilidade no ensino médio (4,8%).

Na segunda-feira (31), o presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionou a lei que institui o programa Escola em Tempo Integral. A iniciativa pretende ampliar em 1 milhão, neste ano, o número de matrículas em tempo integral nas escolas de educação básica de todo o Brasil.

“É com a universalização do acesso à educação pública e no aprimoramento da qualidade do ensino que erguemos as bases de uma sociedade mais consciente, mais justa e menos desigual. E é com a educação em tempo integral que avançamos ainda mais em direção ao País que precisamos reconstruir”, disse Lula.

No Brasil, de acordo com o Censo Escolar 2022, 6,9% das escolas públicas possuem entre 20% e 50% dos seus estudantes matriculados em tempo integral. O censo ainda aponta que 50,7% das instituições não têm nenhum estudante com jornada integral.

