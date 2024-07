Esporte De virada, Espanha vence a França e está na final da Eurocopa

Por Redação O Sul | 9 de julho de 2024

A grande decisão acontece no domingo, no Estádio Olímpico de Berlim. Foto: Reprodução/@SEFutbol A grande decisão acontece no domingo, no Estádio Olímpico de Berlim. (Foto: Reprodução/@SEFutbol) Foto: Reprodução/@SEFutbol

A Espanha está na final da Eurocopa. Na tarde dessa terça-feira (9), a seleção espanhola venceu de virada a França por 2 a 1, em jogo realizado na Allianz Arena, em Munique, na Alemanha, e garantiu a classificação para a decisão do torneio continental. Kolo Muani fez para os franceses, mas Lamine Yamal e Dani Olmo viraram para os finalistas.

Com a classificação garantida para a final da Euro, a Espanha agora espera o vencedor do confronto entre Holanda e Inglaterra. A segunda semifinal será disputada na tarde desta quarta-feira (10), às 16h (de Brasília). A grande decisão acontece no domingo (14), no Estádio Olímpico de Berlim.

Ainda no começo do jogo, a Espanha perdeu uma grande oportunidade de abrir o placar. Nico Williams cruzou na área e Fabián Ruíz cabeceou sozinho por cima do gol. No lance seguinte, na mesma jogada, a França tirou o zero do marcador. Mbappé deu cruzamento perfeito e Kolo Muani cabeceou sozinho para fazer o primeiro gol da partida.

Minutos depois, o empate da Espanha chegou com um golaço de Lamine Yamal. O garoto de 16 anos recebeu no meio-campo, perto da entrada da área, cortou para o meio e acertou um lindo chute, sem chances para Maignan. A virada chegou na sequência. Dois minutos após o empate com Yamal, Dani Olmo aproveitou a sobra da defesa, dominou já tirando o marcador e chutou cruzado para fazer o segundo gol da Espanha. O lateral-direito Koundé até tentou desviar para fora, mas não conseguiu evitar que a bola entrasse.

Depois do intervalo, a França passou a criar mais e assustou bastante o gol de Unai Simón nos primeiros 15 minutos. Primeiro Tchouaméni cabeceou sem sustos, logo depois Mbappé cortou dois zagueiros e finalizou para o arqueiro encaixar a bola sem dificuldades, e por fim Dembélé teve a melhor chance, quando bateu cruzado e viu o goleiro espalmar. Aos 39, Mbappé teve a última chance da França. O camisa 10 cortou o zagueiro no mano a mano e chutou por cima do gol de Simón.

Ficha técnica

— Espanha: Unai Simón; Jesús Navas (Vivian), Nacho Fernández, Laporte e Cucurella; Rodri, Fabián Ruiz e Dani Olmo (Mikel Merino); Yamal (Ferrán Torres), Nico Williams (Zubimendi) e Morata (Oyarzabal). Técnico: Luis De La Fuente.

— França: Maignan; Koundé, Upamecano, Saliba e Theo Hernández; Kanté (Griezmann), Tchouaméni e Rabiot (Camavinga); Dembélé (Giroud), Mbappé e Kolo Muani (Barcola). Técnico: Didier Deschamps.

— Arbitragem: Slavko Vincic (ESL), Tomaz Klancnik (ESL), Andraz Kovacic (ESL) e Nejc Kajtazovic (ESL).

