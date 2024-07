Brasil Dólar cai para R$ 5,41; Ibovespa sobe

Por Redação O Sul | 9 de julho de 2024

O dólar caiu 1,12%, cotado a R$ 5,4144. Foto: Freepik O dólar caiu 1,12%, cotado a R$ 5,4144. (Foto: Freepik) Foto: Freepik

O dólar fechou em queda nesta terça-feira (9), à medida que investidores repercutiram o discurso do presidente do Federal Reserve (Fed, o Banco Central norte-americano), Jerome Powell, em sabatina no Senado dos Estados Unidos. O Ibovespa, principal índice da bolsa de valores, fechou em alta.

Powell afirmou que a inflação do país “permanece acima” da meta de 2% do Fed, mas tem melhorado nos últimos meses. Ele também mencionou os riscos de manter juros altos por muito tempo. No cenário doméstico, o dia foi de atividade reduzida, por conta do feriado de 9 de Julho, que celebra a Revolução Constitucionalista de 1932, em São Paulo.

Assim, a expectativa permanece com os novos dados de inflação medidos pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), que devem ser divulgados na quarta-feira (10). O mercado ainda repercute o anúncio de um novo aumento de preços da gasolina e do gás de cozinha para as distribuidoras feito pela Petrobras, que entrou em vigor nesta terça-feira.

O dólar caiu 1,12%, cotado a R$ 5,4144. Na mínima, chegou a R$ 5,4131. Com o resultado, acumulou queda de 0,87% na semana; recuo de 3,11% no mês; e alta de 11,58% no ano. Na véspera, a moeda encerrou o dia com alta de 0,25%, vendida a R$ 5,4755.

Já o Ibovespa subiu 0,44%, aos 127.108 pontos. Com o resultado, acumulou alta de 0,67% na semana; ganhos de 2,58% no mês; e perdas de 5,27% no ano. Na véspera, o índice teve alta de 0,22%, aos 126.548 pontos.

2024-07-09