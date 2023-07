Inter De virada, Inter perde por 2 a 1 para o Cuiabá pelo Brasileirão

Por Redação O Sul | 29 de julho de 2023

Com a presença de 32.020 torcedores, o Inter cedeu a virada nos minutos finais Foto: Divulgação/Cuiabá Com a presença de 32.020 torcedores, o Inter cedeu a virada nos minutos finais. (Foto: Divulgação/Cuiabá) Foto: Divulgação/Cuiabá

Na estreia do técnico Eduardo Coudet diante da torcida colorada, o Inter saiu derrotado por 2 a 1 pelo Cuiabá. A partida foi válida pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Colorado saiu na frente com gol de Bustos. O time visitante empatou com Raniele ainda no primeiro tempo. Nos minutos finais do segundo tempo, Deyverson virou. Neste sábado (29), mais de 30 mil torcedores estiveram presentes no estádio Beira-Rio.

Com o resultado, até o momento, o clube gaúcho está em 12° lugar na tabela do Brasileirão. O Inter volta a campo contra o River Plate, pela Libertadores da América, nesta terça-feira (1°), às 21h.

O jogo

No primeiro minuto de jogo, De Pena recebeu na entrada da área e arriscou o chute. A bola explodiu na marcação. Aos 15 minutos, Bustos pegou a sobra dentro da grande área e acertou um chute no ângulo do goleiro Walter. A bola fez uma curva e abriu o placar no Beira-Rio. Aos 23 minutos, Empereur chegou à linha de fundo e conseguiu o cruzamento. Deyverson fez o pivô e acionou Clayson, que cortou para direita e bateu colocado. A bola raspou na marcação e saiu em escanteio.

Aos 40 minutos, De Pena pegou a sobra na entrada da área e finalizou em cima da marcação. Aos 43 minutos, Pablo Ceppelini cobrou a falta na medida para Raniele. O volante apareceu na segunda trave, subiu mais que a marcação e cabeceou no fundo do gol defendido por Rochet.

Aos 2 minutos do segundo tempo, Vitão recebeu cruzamento de Renê, subiu mais que a defesa e testou firme. A bola explodiu no travessão e saiu para a linha de fundo. Aos 15 minutos, o Cuiabá encaixou o contra-ataque com superioridade. Sobral viu Clayson com liberdade, mas o atacante errou o passe em direção ao centroavante Deyverson. Aos 20 minutos, Mercado parou o contra-ataque do Cuiabá, recebeu o segundo cartão amarelo. O zagueiro do Inter está expulso.

Passados os 40 minutos, Derick invadiu a área, pedalou para cima da marcação e rolou para o meio. A zaga do Inter afastou antes que chegasse em Deyverson. Aos 42 minutos, o Cuiabá encaixou contra-ataque com superioridade numérica. Deyverson tabelou com Denilson, que devolve para o artilheiro do Dourado. O camisa 16 pegou de primeira, de perna esquerda, para virar o jogo no Beira-Rio. Aos 53 minutos, o árbitro encerrou a partida decretando a vitória do Cuiabá.

Ficha técnica

– Inter: Rochet; Bustos, Vitão, Mercado, Renê; Johnny (Thauan Lara), Aránguiz (Bruno Henrique), De Pena (Mauricio) e Wanderson (Pedro Henrique); Alan Patrick e Enner Valencia (Luiz Adriano). Técnico: Eduardo Coudet.

– Cuiabá: Walter; Matheus Alexandre, Marllon, Alan Empereur e Rikelme; Raniele (Filipe Augusto), Fernando Sobral (Lucas Mineiro) e Pablo Ceppelini (Denilson); Clayson (Lacerda), Deyverson (Pitta) e Wellington Silva. Técnico: António Oliveira.

– Arbitragem: Matheus Delgado Candançan, auxiliado por Danilo Ricardo Simon Manis (Fifa) e Daniel Paulo Ziolli. VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral (Fifa), todos de SP.

