Logo no início da partida, o Inter chegou com Wanderson. Aos 3, Alan Patrick acionou no campo de ataque para Mauricio, que cruzou para Wanderson, mas Márcio Lima antecipou e cedeu para o escanteio. Aos 4, Xandy avançou pela esquerda e chutou rasteiro. Goleiro John fez devesa e evitou o que seria o gol do Esportivo. Aos 7, Gol do Esportivo! Xandy recebeu na esquerda, dominou e chutou no canto direito. Bola passou pelo goleiro e entrou. Inter 0 x 1 Esportivo. Aos 14, Wanderson recebeu lançamento na esquerda e cruzou para Luiz Adriano, que finalizou de primeira. Copetti defendeu. A bola ainda pegou na trave e não entrou.

Aos 16, Golaço do Inter! Wanderson cruzou da esquerda e Mauricio chutou de primeira, no ângulo. Inter 1 x 1 Esportivo. Aos 18, Mauricio avançou com a bola e chutou, mas a bola acabou saindo para fora. Aos 25, Alan Patrick cobrou escanteio para Matheus Dias, que saltou, mas não conseguiu alcançar a bola. Aos 32, Wanderson tabelou com De Pena e chutou, mas o goleiro do Esportivo, Copetti, fez a defesa. Aos 34, Gol do Inter! Luiz Adriano, recém chegado, vira o jogo para o Inter. Wanderson fez jogada pela esquerda e cruzou para o centroavante, que mandou para o fundo da rede. Inter 2 x 1 Esportivo. Aos 45, De Pena cobrou a falta na cabeça de Vitão, que obrigou o goleiro adversário a fazer a defesa. Aos 47, após cruzamento de Mercado, Mário Fernandes cabeceou e mandou na trave. Aos 48, o árbitro encerrou o primeiro tempo de partida.

Segundo tempo