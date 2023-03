Grêmio Após empate em 0 a 0, Grêmio e Ypiranga se enfrentarão na semifinal do Gauchão

Por Redação O Sul | 11 de março de 2023

Com a combinação de resultados da rodada, os dois times voltam a se enfrentar no próximo final de semana Foto: Liamara Polli/Grêmio FBPA Com a combinação de resultados da rodada, os dois times voltam a se enfrentar no próximo final de semana. (Liamara Polli/Grêmio FBPA) Foto: Liamara Polli/Grêmio FBPA

Grêmio e Ypiranga fizeram um jogo de baixa qualidade técnica na tarde deste sábado (11), no estádio Colosso da Lagoa em Erechim. Com a combinação de resultados da rodada, os dois times voltam a se enfrentar no próximo final de semana em partida válida pela semifinal do Campeonato Gaúcho 2023. A vaga para a grande final será em jogos de ida e volta.

Antes de encarar novamente o Ypiranga, o Tricolor volta a campo na quinta-feira (16) quando recebe o Ferroviário (CE) pela segunda fase da Copa do Brasil.

O jogo

O primeiro tempo da partida foi de superioridade adversária. Apesar do Tricolor chegar pela primeira vez aos 6’, com Lucas Silva arriscando de fora da área, foram os donos da casa que criaram as melhores chances. Em menos de 18 minutos, o Ypiranga quase marcou por três vezes: depois de uma falta da extrema esquerda, Islan mandou de cabeça para fora. Aos 12’, após erro defensivo, Leandro Córdova avançou em velocidade e finalizou de dentro da área, mas não passou por Brenno, que fez boa defesa. E quatro minutos depois, o meia novamente passou pela defesa gremista e só não marcou por grande defesa do goleiro tricolor.

O Grêmio teve dificuldades em criar jogadas e atacar, tanto que conseguiu chegar ao ataque passados 40’, em cobrança de escanteio. No lance, João Pedro colocou na área, mas Ralph afastou, impedindo qualquer perigo gremista.

Segundo tempo

O Tricolor voltou a campo com três mudanças na equipe: Kauan Kelvin, Zinho e Rubens nos lugares de Gabriel Silva, Gustavinho e Galdino. As alterações melhoraram o ritmo da equipe, tanto que com 5 minutos de bola rolando, Rubens fez um levantamento direita, colocando a bola na área, mas ela subiu demais, indo por cima da meta defendida por Allan. Aos 9’, Zinho tentou um cruzamento na área, mas a defesa afastou – na sobra, Kauan tabelou com Diogo Barbosa, mas a bola correu demais e saiu pela linha de fundo.

Passados 17’, o Ypiranga chegou em bola parada, com escanteio, mas Brenno foi seguro e defendeu a bola alçada na área. No minuto seguinte, a resposta veio de Zinho, que fez grande jogada individual, invadiu a área e finalizou, obrigando Allan a fazer boa defesa. Mas o time de Erechim não ficou atrás e Ronald arriscou de fora da área, mas novamente Brenno fez boa defesa e impediu qualquer chance de gol, com 23’.

Na reta final do jogo, João Pedro levou o segundo amarelo, sendo expulso da partida. Outras duas mudanças foram feitas: Thomas Luciano e Natã nos lugares de Darlan e Diego Souza.

Ficha técnica:

Grêmio

Brenno; João Pedro, Bruno Uvini, Gustavo Martins e Diogo Barbosa; Lucas Silva, Darlan e Gabriel Silva; Galdino, Gustavinho e Diego Souza.

Técnico: Alexandre Mendes

Ypiranga

Allan; Yohan, Ronald, Islan e Gustavo Nogy; Clayton, Ralph, MV, Córdova e William Barbio; Jhonatan.

Técnico: Alexandre Luz

Arbitragem

Árbitro: Francisco Soares Dias

Auxiliares: Lucio Beiersdorf Flor e Cassio Pires Dornelles

Quarto árbitro: Sergio Eduardo dos Santos Moraes

