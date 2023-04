Inter De virada, Inter vence o Flamengo por 2 a 1 no estádio Beira-Rio pelo Brasileirão

23 de abril de 2023

Os três gols da partida foram marcados no segundo tempo Foto: Ricardo Duarte/Inter Os três gols da partida foram marcados no segundo tempo (Foto: Ricardo Duarte/Inter) Foto: Ricardo Duarte/Inter

Jogando no estádio Beira-Rio na manhã deste domingo (23), o Inter venceu por 2 a 1 o Flamengo pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. Os gols do Colorado foram marcados por Mauricio, duas vezes. A próxima partida será, na quinta-feira (27), contra o CSA, em Maceió (AL), pela Copa do Brasil. A equipe de Mano Menezes está com quatro pontos na tabela.

O jogo

Nos primeiros movimentos da partida, o Flamengo fica com a bola no campo de defesa e o Inter pressiona a saída de bola. Aos 4, Ayrton Lucas tabelou com Gerson, cruzou na grande área, mas a defesa do Inter conseguiu afastar a bola. Aos 5, Flamengo consegue bom ataque com Wesley, pela direita, e foi derrubado por Renê na linha da grande área. Na cobrança, Everton Ribeiro tentou surpreender Keiller, mas o goleiro fez uma boa defesa.

Aos 8, Campanharo fica com rebote após cruzamento e finalizou no gol. Santos fez boa defesa no meio do gol. Aos 13, Igor Gomes tentou dois cruzamentos da direita. No primeiro, Alemão dividiu com Santos. No segundo, Pedro Henrique cabeceou pela linha de fundo.

Aos 19, Alan Patrick tentou o chute rasteiro da entrada da grande área, mas a bola acabou desviando em Johnny no meio do caminho e foi para fora. Aos 27, Alan Patrick fez boa jogada pelo meio e faz o passe para Alemão em profundidade. O camisa 10 dominou e foi desarmado pela defesa do Flamengo. Aos 34, Ayrton Lucas cruza na área para Vidal. O chileno ganha da marcação e cabeceia por cima do gol de Keiller. Aos 36, Alemão cai na área do Flamengo pedindo pênalti, mas a arbitragem marcou escanteio. Aos 44, Flamengo teve falta marcada perto da grande área. A bola foi cruzada na área, mas foi afastada pela defesa do clube gaúcho. Aos 46, Wanderson armou o contra-ataque para o Inter e passou para Alemão. O centroavante cortou para o meio e teve o chute bloqueado. Aos 49, o árbitro encerrou o primeiro tempo.

Segundo tempo

Primeiro minuto de jogo da etapa final, o atacante Wanderson recebeu de Alan Patrick e abriu na esquerda para Renê, que fez a ultrapassagem. O lateral chegou batendo de primeira e mandou pela linha de fundo. Aos 5, Pedro Henrique tentou o cruzamento procurando Wanderson. O passe foi forte demais e a defesa do Flamengo apenas acompanhou a bola saindo pela linha de fundo. Aos 6, boa combinação de Alan Patrick e Renê. O lateral invadiu a área e rolou para Pedro Henrique, mas o atacante não conseguiu fazer a finalização.

Aos 10, Everton Ribeiro recebeu de Gerson, cruzou na área e Gabigol mandou para fora. Aos 11, Everton Ribeiro chutou de fora da área e a bola passou no lado da trave. Aos 17, Gol do Flamengo! Gabriel recebeu um belo passe de Gerson, invadiu a grande área e chutou rasteiro. A defesa do Inter cortou, mas Gerson pegou o rebote, deu um chapéu em Keiller, fez embaixadinha na pequena área e marca o gol, Inter 0 x 1 Flamengo. Aos 21, Gol do Inter! Wanderson recebeu de Alan Patrick, se livrou da marcação com um giro e rolou para Mauricio. Na sua primeira movimentação na partida, o meia tocou na saída do goleiro Santos e empatou a partida. Inter 1 x 1 Flamengo. Aos 27, De Pena levantou na área e Santos tira de Soco.

Aos 34, Flamengo erra na saída de bola, mas Mauricio e Luiz Adriano não se entendem e desperdiçam boa chance. Aos 45, Alan Patrick recebeu na ponta direita e tentou encobrir Santos de fora da área, mas a bola acabou saindo pela linha de fundo. Aos 46, Gerson encontra um grande passe para Gabriel dentro da grande área. O camisa 10 girou e chutou. Keiller fez boa defesa. A bola ficou viva na área do Inter. Quase segundo gol do Flamengo. Aos 50, após escanteio, quase gol do Flamengo, Matheus França cabeceou na trave. Aos 52, Golaço do Inter! Mauricio novamente. Jean Dias recebeu de Alan Patrick na grande área e caiu pedindo pênalti. A bola sobrou para Mauricio, que viu Santos adiantado e mandou por cobertura.

Ficha técnica

Inter: Keiller; Igor Gomes, Gabriel Mercado, Vitão e Renê; Gustavo Campanharo (Baralhas), Johnny (Carlos de Pena), Wanderson (Jean Dias) e Allan Patrick; Pedro Henrique (Mauricio) e Alemão (Luiz Adriano).

Flamengo: Santos; Wesley, Fabrício Bruno, Léo Pereira (Rodrigo Caio) e Ayrton Lucas; Thiago Maia, Vidal (Everton Cebolinha), Gerson e Everton Ribeiro (Matheus França); Gabigol e Pedro (Marinho).

Árbitro: Ramon Abatti Abel (Fifa/ SC) Assistentes: Bruno Boschilia (Fifa/ PR) e Marcelo Carvalho Van Gasse (SP).

