Por Redação O Sul | 23 de abril de 2023

O Corpo de Bombeiros de Anaheim disse que não houve feridos. Foto: Reprodução O Corpo de Bombeiros de Anaheim disse que não houve feridos. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

Um dragão de mais de 10 metros de altura, personagem do filme “Malévola”, pegou fogo na Disney Califórnia durante o show “Fantasmic” na noite de sábado (22). Um vídeo do incidente mostra o dragão totalmente envolto em chamas, levando os membros do elenco a serem evacuados do local.

O Corpo de Bombeiros de Anaheim disse que não houve feridos. A causa do incêndio estava sendo investigada. O fogo começou durante show com água e fogos de artifícios no parque temático.

“A cabeça do dragão começou a brilhar e vejo fogo e uma espécie de fumaça saindo”, disse Elaine Gilmer, que estava no evento, à ABC News.

Além de mostrar o incidente, os vídeos mostram visitantes deixando o local enquanto um alto-falante os informava que a “apresentação não pode continuar devido a circunstâncias imprevistas”.

