Por Redação O Sul | 23 de abril de 2023

Milhares de pessoas visitam igrejas para expressar afeto e devoção a um dos santos mais venerados do catolicismo Foto: Tomaz Silva/Agência Brasil

O dia 23 de abril é uma data especial para devotos do catolicismo, da umbanda e do candomblé. O dia de São Jorge, celebrado neste domingo, é de grande movimentação, em especial para os fieis da cidade do Rio de Janeiro, onde a data é considerada feriado.

Milhares de pessoas visitam as igrejas e capelas para expressar afeto e devoção a um dos santos mais venerados do catolicismo.

Jorge da Capadócia

A história de São Jorge acontece ao longo do século III, no reinado do imperador romano Diocleciano. Nascido na antiga Capadócia, região que atualmente integra a Turquia, Jorge de Anicii foi criado por pais cristãos e, desde cedo, acreditava em Deus. Após a morte do pai, Jorge segue com a mãe para a Palestina. Ele ingressa no serviço militar, onde se destaca por sua coragem e capacidades físicas e intelectuais.

A lenda mais famosa sobre São Jorge narra uma luta contra um dragão. Com a ajuda de Deus, o santo é capaz de matar o dragão e salvar a cidade. Narra-se que na cidade de Selém, na Líbia, havia um grande pântano, onde vivia um terrível dragão. Para contê-lo, os habitantes ofereciam-lhe dois cabritos, por dia e, vez por outra, um cabrito e um jovem escolhido por sorteio. Certa vez, coube à filha do rei o destino terrível. Enquanto a princesa se dirigia ao pântano, Jorge passou por ali e matou o dragão com a sua espada.

O Dia de São Jorge é celebrado em todo o mundo com missas e procissões. São Jorge é considerado pela Igreja Católica padroeiro dos cavaleiros, soldados, escoteiros, esgrimistas e arqueiros. As relíquias de São Jorge encontram-se em diversos lugares do mundo. Em Roma, na igreja de São Jorge em Velabro é conservado seu crânio, por orientação do papa Zacarias.

Celebração a Ogum

No Brasil, a umbanda sincretiza elementos de religiões como o catolicismo, o espiritismo e o candomblé. O contexto, que mistura diferentes crenças, envolve a busca de negros escravizados trazidos à força da África por tentar preservar seus cultos e fés originais.

Na crença da umbanda, são reverenciados orixás, que são entendidos como entidades superiores. Entre os orixás, está Ogum que, no sincretismo religioso, está associado a São Jorge, principalmente no Rio de Janeiro, São Paulo e Rio Grande do Sul.

A relação entre o orixá e o santo católico está em elementos como a batalha, a espada e a coragem. Na mitologia Iorubá, o orixá tem um temperamento forte, com energia de guerra e de personalidade justiceira. Para a umbanda, Ogum é considerado o soldado e patrono dos exércitos.

Dia de São Jorge: entenda o sincretismo religioso e as comemorações da data

