Neste domingo (23), a Polícia Federal ouve nove servidores do Gabinete de Segurança Institucional (GSI) da Presidência identificado nas imagens do circuito interno do Palácio do Planalto durante a invasão no dia 8 de janeiro.

As oitivas foram determinadas pelo ministro Alexandre de Moraes, relator do inquérito no Supremo Tribunal Federal (STF) que investiga possível omissão de autoridades nos ataques às sedes dos três Poderes.

A lista com os nomes dos militares foi entregue ao STF pelo ministro interino do GSI, Ricardo Cappelli, após ordem de Moraes para que todos fossem identificados e ouvidos. Entre eles está o major do Exército José Eduardo Natale de Paula Pereira, flagrado pelas imagens dando água para os invasores.

Os depoimentos não significam a culpa dos agentes. A participação ou omissão deles ainda será investigada.