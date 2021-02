Esporte De volta à Fórmula 1, o piloto espanhol Fernando Alonso passou por cirurgia após acidente de bicicleta

Bicampeão Mundial da categoria em 2005-2006 também é um entusiasta do ciclismo. (Foto: Reprodução/Instagram)

O piloto espanhol Fernando Alonso, da Fórmula 1, passou por uma cirurgia nesta sexta-feira (12), um dia depois fraturar o maxilar superior em um acidente de bicicleta em uma estrada da Suíça. Conforme um comunicado de sua equipe Alpine, ele ficará em observação até pelo menos o domingo.

Alonso tem 39 anos e já acertou o seu retorno à modalidade em 2021, encerrando um período de duas temporadas longe das pistas. “Os médicos descobriram a fratura óssea e realizaram uma operação corretiva, que se mostrou bem-sucedida. A equipe responsável pelo procedimento está satisfeita com a evolução do paciente.”

De acordo com informações do jornal italiano “Gazzetta dello Sport”, Alonso é um entusiasta do ciclismo e praticava o esporte quando foi atingido por veículo perto de sua casa na cidade suíça de Lugano.

Representantes da equipe Alpine, antes conhecida como Renault e rebatizada em homenagem à marca de carros esportivos da montadora francesa, manifestaram otimismo em relação à retomada das atividades do espanhol no automobilismo. “Ele estará plenamente operacional para fazer os preparativos para a temporada”, garantiram.

Elenco

Sem alterações previstas no calendário de corrida, a categoria retorna em março, no Grande Prêmio do Bahrein (Oriente Médio), entre os dias 26 e 28. Já a segunda prova da temporada marcará o retorno do circuito de Ímola, na Itália, de 16 a 18 de abril. Confira, a seguir, a lista completa de escuderias, com seus respectivos nomes:

– Mercedes: Lewis Hamilton e Valtteri Bottas;

– Ferrari: Charles Leclerc e Carlos Sainz;

– RBR: Max Verstappen e Sergio Pérez;

– Alpine: Fernando Alonso e Esteban Ocon;

– Alfa Romeo: Kimi Raikkonen e Antonio Giovinazzi;

– Haas: Nikita Mazepin e Mick Schumacher;

– Williams: George Russell e Nicholas Latifi;

– AlphaTauri: Yuki Tsunoda e Pierre Gasly;

– Aston Martin: Sebastian Vettel e Lance Stroll;

– McLaren: Lado Norris e Daniel Ricciardo.

Transmissão

Depois de perder em 2020 os direitos de transmissão da Copa Libertadores da América (para o SBT), neste ano a Rede Globo também teve encerrado o seu contrato para cobertura da Fórmula 1 no Brasil, após quatro décadas. A competição agora deve ficar com a Band TV.

Com isso, profissionais da emissora também devem mudar de “endereço profissional”. A setorista do circo automobilístico da Globo, a gaúcha Mariana Becker, é um dos jornalistas que estaria a caminho da Bandeirantes: o seu contrato de trabalho chegou ao fim e ela deixou a Globo após 27 anos de casa, meses após a saída de seu marido, Jayme Brito, ex-produtor-executivo da F1 na emissora.

A Band já conta com o comentarista Reginaldo Leme desde o ano passado e agora falta definir quem será o narrador da atração. O nome mais cotado para assumir as transmissões é o de Sérgio Maurício, atualmente no SporTV.

O fim da parceria com a Liberty Media, dona da modalidade, mostra um pouco do desgaste e da irritação geradas em relação à Globo no que se refere a competições como a Libertadores.

Desde que comprou a F1 por US$ 8,5 bilhões, em 2016 a Liberty já vinha demonstrando insatisfação com a falta de exibição dos treinos oficiais de sábado, cortes da transmissão do pódio e corridas – que acabaram transferidas para o SporTV por conflitarem com o horário do futebol.

Com a saída da principal categoria automobilística no mundo, a Globo deve perder cerca de R$ 500 milhões ao ano, além de encerrar uma parceria que durou 41 anos e eternizou as vitórias do principais pilotos de corrida de todos os tempos.

Outro ponto que pesou foi a impossibilidade de a Liberty lançar o streaming F1 TV Pro, já em atividade fora do Brasil. A Globo não aceitava fechar contrato com a companhia e liberar o streaming da categoria, enquanto a Liberty não queria renunciar ao lançamento em 2021.

