Porto Alegre Porto Alegre terá quatro drive-thrus de vacinação contra o coronavírus neste sábado

Por Redação O Sul | 12 de fevereiro de 2021

Compartilhe esta notícia:











Quatro pontos em Porto Alegre servirão de drive-trhus. (Foto: PMPA)

Os idosos acima de 85 anos que ainda não se vacinaram terão mais uma oportunidade neste sábado (13). Quatro pontos de Porto Alegre terão drive-thrus instalados para aplicar o imunizante das 8h às 17h. Para receber a vacina, é preciso portar um documento de identificação, número do CPF e comprovante de residência.

A determinação de apresentar o comprovante de residência decorre devido o fluxo de veículos de outras cidades buscando a imunização dos passageiros nos drive-thrus da Capital, assim como de moradores do interior nas unidades de saúde de Porto Alegre.

Tal medida se impõe porque o Plano Nacional de Vacinação, as orientações da Secretaria Estadual de Saúde e o Plano Municipal de Vacinação determinam um número específico de doses para cada município, com quantitativo certo para imunização do público-alvo.

Confira os locais:

– Simers (Rua Coronel Corte Real, 975 – acesso pela rua Dario Pederneiras).

– Big Sertório (Av. Sertório, 6600).

– Beira-Rio (Av. Padre Cacique, 891).

– Ministério Público (Av. Aureliano de Figueiredo Pinto, 80).

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Porto Alegre