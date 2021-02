Porto Alegre Porto Alegre tem quatro drive-thrus para vacinação de idosos neste sábado

Por Redação O Sul | 12 de fevereiro de 2021

Aplicação da dose estará disponível das 8h às 17h em diferentes regiões da cidade. (Foto: Cristine Rochol/PMPA)

Neste sábado (13), os porto-alegrenses a partir de 85 anos que ainda não receberam a primeira dose da vacina contra o coronavírus têm mais uma oportunidade, por meio de quatro drive-thrus que realizarão o procedimento das 8h às 17h. A aplicação é gratuita, mediante apresentação de comprovante de residência e documento com número de CPF.

Todos devem estar atentos para o fato de que nenhum dos dez postos de saúde disponibilizados desde a última quarta-feira para o procedimento não funcionarão neste fim de semana, o que restringe temporariamente a infraestrutura municipal às tendas montadas em estacionamentos. Confira os endereços:

– Zona Central: sede do Ministério Público (avenida Aureliano de Figueiredo Pinto nº 80);

– Zona Sul: estádio Beira-Rio (avenida Padre Cacique nº 891);

– Zona Leste: Simers (rua Corte Real nº 975, com acesso pela Dário Pederneiras, próximo à avenida Ipiranga);

– Zona Norte: Hipermercado Big (avenida Sertório nº 6.600).

Não é necessário “madrugar” nos locais, já que a prefeitura garante haver imunizante para todos. O ideal é que o idoso esteja acompanhado de uma pessoa mais jovem – um familiar, amigo ou cuidador, por exemplo.

Por meio do sistema de drive-thru, o indivíduo (seja ele o motorista ou o caroneiro) não precisa descer do veículo: basta baixar o vidro e aproximar o braço – ou abrir a porta – para que uma agente de saúde aplique a dose. Essa estratégia foi adotada com sucesso pelas autoridades gaúchas na campanha de vacinação contra a gripe, em 2019.

Ainda no que se refere à obrigatoriedade do comprovante de residência, a medida tem por objetivo evitar o fluxo de habitantes de outras cidades pela vacina contra a Covid, tanto nos postos de saúde quanto nas tendas de drive-thru.

“Tal medida se impõe porque o Plano Nacional de Imunização, as orientações da Secretaria Estadual de Saúde e o Plano Municipal de Vacinação determinam um número específico de doses para cada município, com quantitativo certo para os seus respectivos públicos-alvo”, explica a administração municipal.

Estatística

Entre as 8h de quarta-feira (10) e as 18h30min desta sexta-feira (12), ao menos 9.871 idosos com idade a partir 85 anos haviam sido vacinados contra o coronavírus em Porto Alegre. Em âmbito geral, a prefeitura contabiliza até agora 83.947 pessoas que receberam a primeira ou ambas as doses, incluindo todos os grupos prioritários.

De acordo com a Secretaria Municipal da Saúde (SMS), esse montante corresponde a 72,8% da meta para o público-alvo da primeira fase da vacinação, composto por 115.287 pessoas.

O levantamento abrange 56.396 profissionais de saúde, 9.871 idosos com 85 anos ou mais, 16.607 idosos, acamados e pessoas com deficiência que vivem em instituições e 1.039 moradores de comunidades indígenas ou quilombolas.

(Marcello Campos)

