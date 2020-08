De volta ao Brasil depois de ficar quase seis meses preso no Paraguai por uso de passaporte falsificado, Ronaldinho Gaúcho falou sobre o momento que passou e divulgou filme autobiográfico sobre a sua carreira no futebol

De volta ao Brasil nesta semana depois de ficar quase seis meses preso em Assunção, no Paraguai, por uso de passaportes falsificados, ao lado do irmão e empresário Roberto de Assis, Ronaldinho Gaúcho falou sobre o momento que passou e divulgou em sua página no Facebook um teaser de um filme autobiográfico sobre a sua carreira no futebol, ainda sem data para estreia.

“Uma fase difícil chega ao fim, graças a Deus. Não tenho palavras para agradecer todo o carinho e apoio que recebi nesses últimos meses, você estão sempre no meu coração. Aproveitando esse momento de felicidade quero compartilhar com vocês o teaser do filme que conta minha história, que muito dela se deve ao apoio de vocês. Espero que vocês gostem e em breve estará aí para vocês assistirem”, escreveu.

O filme contará a trajetória de Ronaldinho Gaúcho desde os tempos em que surgiu na base do Grêmio até brilhar na Europa vestindo a camisa, em especial, do Barcelona. O craque voltou ao Brasil e atuou no Flamengo, mas foi pelo Atlético-MG que ele conquistou o inédito título da Copa Libertadores de 2013, além da Recopa Sul-Americana, em 2014.

Ronaldinho Gaúcho desembarcou no Brasil ao lado de Assis, depois de receberem autorização judicial da Justiça do Paraguai para deixarem ao país após entrarem em acordo com o Ministério Público. A investigação concluiu que o ex-jogador não tinha conhecimento de que estava usando documentações falsificadas, mas seu irmão tinha. Por isso, ambos foram condenados e irão pagar uma multa de R$ 1,1 milhão.

Os dois ficaram presos no Paraguai por cinco meses e 20 dias. Permaneceram detidos em um presídio de segurança máxima em Assunção durante um mês. Depois, a dupla ganhou o direito de regime domiciliar e foi para um hotel quatro estrelas na capital paraguaia. Eles foram soltos após acordo na Justiça. Os irmãos comunicaram às autoridades locais que fixarão residência no Rio de Janeiro.

Ajuda

A liberdade de Ronaldinho Gaúcho e seu irmão Assis foi condicionada a um pagamento de US$ 200 mil, aproximadamente R$ 1,1 milhão. Como já havia sido anunciado, essa quantia seria direcionada para entidades beneficentes paraguaias.

Uma parte desse valor, cerca de US$ 30 mil, o que equivale e R$ 167 mil, será doada à campanha “#TodosSomosBianca” para ajudar Bianca Patiño Maiz, de um anos e sete meses.

A menina possui AME (atrofia muscular espinhal), uma situação neurodegenerativa rara e considerada grave, a qual dificulta a possibilidade de andar, comer e respirar. Em casos como de Bianca, a doença pode causar a morte.

A boa notícia é que no último ano, uma farmacêutica desenvolveu uma droga para a cura da AME com apenas um dose do medicamento. No entanto, o Zolgensma custa US$ 2,1 milhões, o que atualmente equivale a R$ 11,7 milhões.

Com isso, os pais da menina criaram uma campanha para ajudar na compra do remédio e poder ajudar Bianca. Como o medicamento só causa o efeito desejado em crianças de até dois anos, a família tenta conseguir o dinheiro o mais rápido possível. Até o momento, o casal já acumulou US$ 655 mil.

O caso de Bianca chegou ao ex- craque quando ele já estava em prisão domiciliar em um hotel de Assunção, no Paraguai. Ronaldinho doou aos pais uma camisa da Seleção Brasileira autografada.

“Nunca foi nossa intenção pedir dinheiro ao Ronaldinho, o que queríamos era que ele promovesse em seu Instagram uma plataforma de doação internacional de que a Bianca faz parte”, revela.

De acordo com os pais da menina, a ideia da doação de parte do valor da multa para a compra do medicamento de Bianca partiu de R10. A Justiça e o Ministério Público paraguaio acataram ao pedido. O restante da quantia será destinada a um hospital que atua no combate ao novo coronavírus.