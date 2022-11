Tecnologia Debandada de funcionários põe em risco futuro do Twitter

Por Redação O Sul | 19 de novembro de 2022

Musk posa com funcionários no Twitter. (Foto: Reprodução)

No dia seguinte a mais uma debandada de funcionários do Twitter provocada por decisões controversas do seu novo controlador, Elon Musk, o bilionário postou uma foto na manhã deste sábado (19) entre dezenas de funcionários da plataforma, no que parece ser a sede da empresa americana em São Francisco, na Califórnia. Foi uma tentativa de mostrar que ainda conta com algum apoio interno em meio à crise.

Ele ainda postou imagens de uma lousa com fluxogramas rabiscados e a legenda: “Acabando de sair de (uma reunião) de revisão de código na sede do Twitter”. Em seguida, respondeu a um seguidor sobre quão vazio estava o prédio depois das demissões de mais de 1.000 funcionários da plataforma nos últimos dias: “A maior quantidade de pessoas que já vi no prédio, de longe”.

A debandada da última semana incluiu muitos profissionais que mantiveram a plataforma funcionando sem problemas e a protegeram de hackers, apesar das crescente especulações e preocupações de usuários sobre o futuro do Twitter. A rede ainda vem perdendo público para outras redes sociais, como a Koo.

É improvável que o Twitter sofra uma queda repentina, disseram muitos especialistas em tecnologia. Mas a empresa pode começar a enfrentar interrupções, uploads mais lentos e ação de hackers.

“O site pode funcionar bem por um tempo, como se você pudesse dirigir um carro com a luz do motor acesa por milhares de quilômetros. Exceto no caso de as pessoas que sabiam o que aquela luz significava e como atender ao problema em particular terem ido embora- disse David Thiel, tecnólogo-chefe do Stanford Internet Observatory e ex-funcionário de segurança da Meta.”

Engenheiros de plataforma

No coração do Twitter estão os engenheiros que construíram e executaram a arquitetura principal, conhecida como plataforma. Eles garantem que o site funcione sem problemas para os usuários e ajudam a gerenciar as centenas de milhares de servidores onde todos os tuítes, DMs, seguidores e curtidas são armazenados.

Antes de Elon Musk assumir o comando no mês passado, milhares desses engenheiros trabalhavam no Twitter. Só que agora não está claro quantos ainda permanecem na empresa. Muitos são engenheiros de software cujo trabalho é garantir que o site seja carregado de maneira confiável e estável o suficiente para adicionar recursos e mais usuários.

O Twitter tem uma equipe de “armazenamento de blob”, que ajuda a gerenciar o armazenamento de todos os vídeos, fotos e outros conteúdos. Uma equipe de solicitação de “cache” garante que o conteúdo salvo possa ser carregado rapidamente. Uma equipe de “gráficos” rastreia e mantém os bancos de dados sobre quem os usuários seguem. Essas equipes foram drasticamente reduzidas.

Há também funcionários que gerenciam as instalações físicas, incluindo os data centers que abrigam centenas de milhares de servidores. Esses engenheiros trabalham no data center em Sacramento, Califórnia, e lidam com quaisquer interrupções, como a queda de um servidor, e devem corrigir rapidamente quaisquer outros problemas que possam atrasar o site.

Segurança, confiança e proteção

Os membros das equipes internas de segurança, confiança e proteção são responsáveis ​​por detectar ameaças de adversários estrangeiros e livrar o site de conteúdo falso e de ódio.

Antes de assumir a empresa, Musk disse que queria menos moderação no site. Mas desde então ele tem sido um pouco mais ambíguo. Na sexta-feira, Musk twittou que “tweets negativos/de ódio serão maximizados e desmonetizados” – sugerindo que o site faria com que seu software tornasse algumas postagens menos visíveis nos feeds das pessoas.

O Twitter também precisa de especialistas em regulação para negociar com os governos.

Musk está buscando maneiras de gerar novas fontes de receita para o Twitter. Mas, a partir de agora, basicamente tudo vem da publicidade. O modelo de negócios está sob ataque à medida que os anunciantes cancelam contratos para exibir seus produtos na plataforma, dizendo que estão preocupados com o aumento de conteúdo tóxico no Twitter sob o comando de Musk.

Além disso, a equipe de receita responsável pela venda de anúncios foi atingida pelo êxodo de funcionários. Esses profissionais não são responsáveis diretamente ​​por operações envolvendo tecnologia, mas,sem eles, a empresa não pode se manter financeiramente.

