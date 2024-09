Política Debate em São Paulo termina com tumulto e Pablo Marçal expulso

Por Redação O Sul | 23 de setembro de 2024

Após discutir com o apresentador Carlos Tramontina, candidato do PRTB foi expulso nos segundos finais do programa. (Foto: Reprodução)

O oitavo debate entre os candidatos à prefeitura de São Paulo, realizado na noite dessa segunda-feira (23) pelo Grupo Flow, terminou em confusão. Nos segundos finais do programa, Pablo Marçal (PRTB) foi expulso após discutir com o apresentador Carlos Tramontina. Logo depois, Duda Lima, marqueteiro de Ricardo Nunes, teria sido agredido com um soco.

Pelas regras do debate, embora os candidatos estivessem lado a lado, não houve perguntas diretas entre eles. Todas as questões foram formuladas por especialistas e eleitores.

Marçal foi expulso quando restavam dez segundos para concluir suas considerações finais. O ex-coach, que havia mantido um tom moderado ao longo do debate, quebrou uma das regras ao se referir repetidamente ao prefeito Ricardo Nunes (MDB) como “bananinha”, apelido pejorativo proibido, e ao prometer “prender” o emedebista caso fosse eleito, mencionando investigações sobre a máfia das creches.

A expulsão de Marçal foi seguida de tumulto, com seguranças e assessores invadindo o estúdio. Durante a confusão, Duda Lima teria levado um soco no rosto. De acordo com Tramontina, que mal conseguiu se despedir dos telespectadores, Lima estava sangrando.

Testemunhas afirmam que, no momento da expulsão de Marçal, um de seus assessores tentava filmar a cena com um celular, quando foi abordado por Lima, que teria pedido para o rapaz se afastar.

“Então, esse rapaz deu um soco em Duda Lima, do nada. Ele ficou sangrando, com o rosto pingando sangue no chão”, relatou Leandro Narloch, chefe de comunicação de Marina Helena, do partido Novo.

Provocações

Antes do início do debate, Marçal já havia provocado Ricardo Nunes, chamando-o de “Tchutchuca do PCC” e “ladrão de merenda”, além de afirmar que “em 2025 você vai estar na cadeia”. O prefeito respondeu chamando Marçal de “condenadinho” e acusou o adversário de “roubar até apelido”.

Ricardo Nunes, que busca a reeleição, chegou ao debate apesar de ter inicialmente considerado não participar, devido a outros compromissos. “Conseguimos remarcar as agendas e estou aqui. É importante participar para discutir a cidade”, declarou o prefeito.

Debate em São Paulo termina com tumulto e Pablo Marçal expulso

