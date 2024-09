Rio Grande do Sul Avançam as melhorias nos aeroportos de Pelotas, Uruguaiana e Bagé, com reinauguração em novembro

Por Redação O Sul | 23 de setembro de 2024

Obras demandarão um investimento superior a R$ 130 milhões pela empresa concessionária. (Foto: Divulgação/CCR)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Em pouco mais de um ano e com um ritmo de trabalho intenso, a concessionária CCR chegou à reta final de obras nos três aeroportos que administra no Rio Grande do Sul. Até o fim de novembro, os novos Aeroportos de Pelotas, Uruguaiana e Bagé serão reinaugurados, com um investimento total superior a R$ 130 milhões.

As obras contem com a participação de mais de 500 trabalhadores, dentre operários, engenheiros, arquitetos e operadores de máquinas. O resultado incluirá ampliações de espaços, construção de novos terminais de passageiros e inauguração de operações comerciais, dentre outros itens destinados à melhoria dos padrões de qualidade

“A aviação regional tem se mostrado essencial para o Rio Grande do Sul neste ano”, salienta o gerente executivo da empresa, Marcius Moreno. “Investir em três dos terminais do interior mais importantes do Estado é promover o desenvolvimento da economia em diversos setores, desde a promoção de negócios, por meio da aviação executiva, à geração de empregos dentro da comunidade aeroportuária.”

Pelotas

Mesmo antes de ser inaugurado, os passageiros do Aeroporto Internacional João Simões Lopes Neto, em Pelotas (Região Sul do Estado), já começam a aproveitar o novo Terminal de Passageiros (TPS), que está em expansão de 930 para 2.100 metros-quadrados, com novas salas de embarque e desembarque inauguradas. A reforma completa do TPS ainda conta com modificações no saguão e área de check-in.

Ao todo, mais de 90% das obras já estão concluídas em Pelotas. Os trabalhos continuam na área externa, com a adequação da sinalização do pátio principal, adequações na taxiway existente e a implantação das áreas de segurança de fim de pista (Resa) na pista de pousos e decolagens.

Uruguaiana

No Aeroporto Rubem Berta, em Uruguaiana (Fronteira-Oeste), as novas salas de embarque e desembarque também foram inauguradas, proporcionando ainda mais conforto aos viajantes.

Com mais de 90% das obras concluídas, as intervenções abrangem a adequação das RESA (áreas de segurança de fim de pista) à legislação vigente, a sinalização da ampliação do pátio de aeronaves e adequação da sinalização do pátio existente, adequações na taxiway de acesso ao pátio e implantação de Papi (sistema de auxílio visual para aproximação).

“Em ambos os terminais, estamos dobrando a área dos terminais de passageiros, ampliando a capacidade de processamento de passageiros e, consequentemente, o conforto e a segurança dos passageiros e acompanhantes. As obras acontecem simultaneamente nas áreas internas e externas com o aeroporto em funcionamento, e as mudanças estruturais já podem ser observadas. A cada dia há um avanço marcante”, reforça o gerente de Engenharia da CCR Aeroportos no Rio Grande do Sul, Fernando Fortes.

Bagé

No Aeroporto Internacional Comandante Gustavo Kraemer, em Bagé (Sudoeste gaúcho), que já havia recebido uma revitalização do terminal de passageiros, as obras se concentram na área externa, chamada de “lado AR”. O andamento de 85% envolve a construção do novo pátio de aeronaves e melhorias nas zonas de segurança da pista de pouso e decolagem, nova taxiway e implantação de Papi.

“Chegamos a um momento crucial no andamento dessas obras. Cada etapa foi marcada por um desafio, que todas as nossas equipes superaram para entregar três aeroportos remodelados para a população do Rio Grande do Sul”, completou Fortes.

Empresa

A CCR Aeroportos é uma divisão de negócios do Grupo CCR que opera 20 aeroportos em quatro países. No Brasil, administra 17 aeroportos: Curitiba, Bacacheri, Londrina e Foz do Iguaçu (PR); BH Airport e Pampulha (MG); Goiânia (GO); São Luís e Imperatriz (MA); Navegantes e Joinville (SC); Teresina (PI); Palmas (TO); Petrolina (PE); Pelotas, Uruguaiana e Bagé (RS).

No exterior, a empresa opera os aeroportos Juan Santamaria (Costa Rica), Quito (Equador) e Curaçao (Antilhas Holandesas). Em todas estas operações, a CCR Aeroportos movimenta cerca de 43 milhões de passageiros por ano.

(Marcello Campos)

