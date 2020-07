Celebridades Deborah Secco diz que fazia sexo com Hugo Moura dez vezes por dia

Por Redação O Sul | 3 de julho de 2020

Deborah com o marido. Foto: Reprodução/Instagram Deborah com o marido. (Foto: Reprodução/Instagram) Foto: Reprodução/Instagram

Deborah Secco contou no “Cada um no Seu Banheiro”, do canal de YouTube de Sabrina Sato, que, no início do relacionamento com Hugo Moura, hoje seu marido e pai de sua filha, Maria Flor, 4 anos, o casal transava em média dez vezes por dia. As informações são do portal UOL.

Ao ser questionada sobre diminuição de frequência de sexo depois do nascimento da filha, Deborah confirmou que isso aconteceu, mas fez a ressalva: “Eu engravidei com dois meses de namoro, então a gente transava dez vezes ao dia, quando transava médio. A gente estava naquele momento em que só transava. Depois, a gente começou a conversar, transar e cozinhar, transar e ver um filme, mas antes era só transar.”

Ela disse, ainda, que ainda fazia sexo enquanto estava grávida, mas um pouco menos no início da gestação, por receio. “Mas no fim da gravidez, deu uma animada master”, contou. Ela acredita que não perdeu o desejo pelo marido, mas que o casal não tem mais a possibilidade de ter mais momentos juntos. “Eu, no elevador, saindo para trabalhar, penso ‘PQP, que delícia, como queria’.”

