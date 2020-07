Magazine Após críticas sobre cirurgias plásticas, Bárbara Evans desabafa: “Sempre falei a verdade”

Por Redação O Sul | 3 de julho de 2020

Loira também saiu em defesa de Gabi Prado. (Foto: Reprodução/Instagram)

Bárbara Evans usou o Insta Stories para desabafar contra internautas que a criticaram por supostamente exagerar nas cirurgias plásticas. Na quinta (2), a loira já havia usado a mesma rede social para negar que tenha feito algum procedimento além do botox e preenchimento labial, o que provocou a reação de quem a acusou de omitir as operações que teria feito no rosto. “Eu nunca na minha vida omiti alguma coisa. Eu sempre falei a verdade. Eu faço contorno, que é um preenchimento, mas para dar o desenho da boca. Nunca escondi isso. Na maioria das vezes, esses filtros que a gente usa, botam boca, cílios, o que a gente quiser”, explicou.

Antes, avaliou que após a pandemia do novo coronavírus (covid-19), os ataques nas redes sociais parecem ter piorado. “Eu vou falar uma coisa agora para vocês, mas não são todos, tá? Eu só vou falar porque eu preciso desabafar e vocês sabem que eu sou assim. O povo já falava mal antes da pandemia. Mas agora com essa pandemia, eu tenho certeza que as pessoas estão sem ter o que fazer. E ao invés de fazer coisas boas, coisas produtivas, que acrescentem à vida, vêm cuidar da nossa vida mais do que já cuidavam antes”, destacou.

A filha de Monique Evans aproveitou para sair em defesa de Gabi Prado, que foi criticada por “furar a quarentena” para se submeter ao procedimento conhecido como “fox eyes”, tipo de lifting de sobrancelha. “Procuram pelo em ovo, acham tudo! Agora, depois da plástica do rosto, estão enchendo o saco com boca. Botou, está no Twitter, está não sei onde. Foram lá também metralhar a menina, minha amiga, a [Gabi] Prado. Cada um cuida da sua vida! O que é isso? Cada um faz o que quiser da sua vida! Eu não devo satisfação a ninguém, a não ser minha à minha família e ao meu marido”, disparou.

Bárbara seguiu comentando o caso até concluir o desabafo com um conselho aos internautas. “A minha indignação é que ao invés de você, que fala mal de todo mundo, que metralha uma menina, que deixa uma menina mal por conta que ela escolheu, ela resolveu fazer um negócio na cara. Tudo bem, no meio de uma pandemia, mas com certeza ela fez com toda cautela do mundo. Menos, bem menos. Cada um tem a sua noção, está tomando a devida precaução, cuidado. Para de se preocupar com a vida dos outros, vai fazer alguma coisa produtiva, alguma coisa que acrescente na sua vida. Que coisa mais feia isso! Antes já era, mas agora está pior ainda. Porque essas pessoas não têm o que fazer e resolveram ficar nessa. Que coisa feia!”, concluiu.

