Patrícia Leitte mostra antes e depois após passar por procedimentos estéticos

Por Redação O Sul | 3 de julho de 2020

Ex-sister mostrou mudança no visual após saída de reality. (Foto: Instagram/ Reprodução)

Patrícia Leitte usou o Instagram para falar sobre as mudanças que sua aparência sofreu ao longo dos últimos anos. A ex-participante do Big Brother Brasil 18, que passou por uma verdadeira transformação desde a sua saída do reality show, compartilhou um foto estilo “antes e depois” e afirmou não se arrepender de nenhum procedimento estético.

“Dois anos munda de dentro pra fora. Para quem me pergunta se eu me arrependo de alguma mudança que eu fiz, está aí a resposta! Eu nasci de novo meu povo. Não tem mulher feia”, brincou.

“Faria tudo outra vez! Tem tanta gente envolvida nessas mudanças que fica difícil citar todos! Fica aqui meu muito obrigada”, concluiu.

Recentemente, Patrícia, que está em quarenta por conta do novo coronavírus (Covid-19), explicou que se submeteu a um novo procedimento de emagrecimento fácil. Com uma série de vídeos no Instagram Stories, a loira contou que decidiu realizar o método pela segunda vez após ganhar alguns quilinhos durante a pandemia.

