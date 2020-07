Magazine Mariana Rios mostra mesa cheia de flores que recebeu após anunciar gravidez

Por Redação O Sul | 3 de julho de 2020

Mariana está noiva do empresário Lucas Kalil. (Foto: Instagram/ Reprodução)

Mariana Rios, que anunciou sua primeira gravidez recentemente, postou nesta sexta, no Instagram, um vídeo em que mostra as flores recebidas depois de dar a notícia. “Não tenho palavras para agradecer tanto amor e carinho! Muito obrigada”, escreveu Mariana, ao compartilhar a imagem.

A atriz deu a notícia por meio de um post no Instagram. “Julho! O mês em que eu agradeço o privilégio de ter nascido e renascer a cada ano! Você sempre chega trazendo vida! Mas dessa vez você trouxe o presente mais lindo do mundo: Outro coração batendo dentro de mim!”, escreveu no Instagram, ao postar uma imagem de si mesma mostrando a barriga, em biquíni.

Mariana está noiva do empresário Lucas Kalil. O casamento deles — que teria cerimônia religiosa, em Minas Gerais, em março, e festa na Suíça, em julho — foi adiado por conta da pandemia do novo coronavírus.

