Por Redação O Sul | 8 de fevereiro de 2020

Atriz impactou convidados com fantasia pintada no corpo Foto: Instagram/Deborah Secco Atriz impactou convidados com fantasia pintada no corpo Foto: Instagram/Deborah Secco Foto: Instagram/Deborah Secco

Nem Sabrina Sato de fio-dental e fantasiada de lustre nem Ivete Sangalo em seu show elétrico que teve até funk. Quando Deborah Secco surgiu no Baile da Vogue no Copacabana Palace, no Rio de Janeiro, só dava ela com apenas uma pintura prateada como fantasia. Os convidados ficaram impactados.

“É uma mistura de glicerina com glitter e umas “meias-luas” para dar o efeito platinado. O tema é o jardim dos prazeres, então trouxemos a tentação da carne. Toda carne é ótima, seja mais gordinha, magrinha, branca, negra. A gente pode tudo nessa vida. Essa é a mensagem que quero passar com essa fantasia, porque quem paga nossas contas somos nós”, disse Deborah, que afirmou que teve o corpo pintado em apenas uma hora.

A atriz é adepta de fantasias ousadas e curte a criatividade que elas despertam. Simpática, ela cumprimentava amigos só com beijinhos, sem encostar nas pessoas, para não manchar a roupa de ninguém. “O que tenho de melhor está muito além de um corpo. Que a gente ame nosso corpo como ele é.”

