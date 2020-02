Celebridades Fio-dental, transparência e topless dão a largada ao Baile da Vogue no Rio

Por Redação O Sul | 8 de fevereiro de 2020

Sabrina Sato foi à festa semi-nua, coberta de cristais Foto: Instagram/sabrinasato Sabrina Sato chega à festa semi-nua, coberta de cristais - Instagram/sabrinasato Foto: Instagram/sabrinasato

Famosos e anônimos se espremeram nos salões do Copacabana Palace no primeiro Baile da Vogue no Rio de Janeiro. A festa foi tradicionalmente a fantasia e o tema (imenso) dava sugestão para os looks: “Jardim das Delícias – Uma noite de tropicalismo surreal em ode ao Rio de Janeiro”.

Houve quem levou ao pé da letra a temática com bastante ousadia, como Bruna Linzmeyer, que fez uma fantasia com flores e plantas de verdade e sem quase nada por baixo da rede que estruturava a peça. Bem ao estilo natural, a atriz estava topless.

“Ousadia é uma boa cotação, sempre bom. A ideia foi brincar com a roupa”, contou a atriz, que tinha flores também na maquiagem. Sobre a ousadia dos seios nus, ela afirmou que é mais difícil repetir o gesto em outros ambientes de carnaval, como os blocos. “Espero que a gente conquiste essa segurança de fazer o que a gente quiser.”

Quem botou, como sempre, o corpão para jogo foi Sabrina Sato, que foi fantasiada de lustre do Copacabana Palace, com o corpo coberto por vidrinhos que simulavam cristais – e um fio dental que deixava o bumbum todo para fora. “Achei o máximo o baile vir para o Rio. Sou paulista e amo o Rio. Venho ao Baile da Vogue desde 2010.

Hoje vim em homenagem ao lustre do Copa, que é de 1923, e também à artista surrealista Elsa Schiaparelli. Olha isso, esse lugar!”, exclamou a mãe de Zoe, apontando para o saguão da festa.

Pouco antes do furacão Sabrina passar pelo baile, foi Xuxa quem causou alvoroço no evento. Em look com maiô cavadíssimo e com capuz, óculos escuros e cabelo rosa estilo Neymar, a apresentadora demorou um pouco para ser identificada por alguns convidados. “Nossa, é a Xuxa”, se assustou uma convidada que a viu rapidamente. A reportagem ouviu a apresentadora explicar a alguém que a temática da fantasia eram os anos 1980.

Inspirada em jacarés foi a fantasia de Cleo, que caprichou na transparência. A atriz disse que estará na Sapucaí em um camarote durante o carnaval e confessou uma das delícias de ser famosa: “Ganhar muita coisa.”

Com uma fantasia nem tão ousada, mas um Dolce & Gabbana, Juliana Paes aproveitou o que garantiu ser seu único compromisso de Carnaval. “Prometi para o marido, vamos pra Noronha. Sou a única artista que nunca foi. Vou pra lá pra ver se me chamam para aquela suruba”, brincou a atriz no meio da pista de dança. Juliana achou ótimo o baile ter ido para o Rio. “Adorei. Ir para São Paulo era uma complicação. Hoje foi super fácil.”

Outra que comemorou a estreia do baile da revista em terras cariocas foi Patrícia Poeta, com uma fantasia que levou três meses para ficar pronta porque foi toda bordada a mão. “Acho legal abraçar o Rio, que tem essa vocação para o Carnaval, além de eu conseguir vir. Mas em São Paulo também era bom.”

Ao som de Ludmilla, os convidados – foram distribuídos 2.500 convites – se esbaldaram até o chão. Além da funkeira, a bateria da Mangueira também animou os convidados até o show de Ivete Sangalo.

