Política Decisão de Eduardo Bolsonaro de se afastar do mandato e se mudar para os Estados Unidos gera mais reação negativa nas redes sociais

Por Redação O Sul | 21 de março de 2025

Compartilhe esta notícia:











Levantamento mostra que episódio repercutiu mal entre 60% do público nas redes sociais. (Foto: Vinicius Loures/Câmara dos Deputados)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O anúncio da decisão de Eduardo Bolsonaro (PL-SP) de tirar uma licença do cargo de deputado federal e se mudar para os Estados Unidos repercutiu negativamente entre 60% do público nas redes sociais, indica um levantamento feito pela consultoria Bites. Em um vídeo publicado em suas redes sociais, na terça-feira (18), o filho do ex-presidente Jair Bolsonaro justificou a decisão pelo que chamou de “perseguição” à qual ele e seu pai estão sendo submetidos no Brasil. O parlamentar, no entanto, não foi indiciado nem denunciado pela Procuradoria-Geral da República (PGR) na investigação sobre a trama golpista.

A notícia da permanência de Eduardo no exterior, no entanto, não foi bem recebida nas redes sociais. Uma análise de 354 mil posts on-line mostra que 60% foram acompanhados por uma reação negativa, 13,5% positiva e 26,5% neutra. A tendência de desequilíbrio, segundo o diretor da Bites, Manoel Fernandes, indica que “uma das forças da polarização, no caso da direita agora, evita o confronto porque não tem muito que falar”.

“Na nossa avaliação, isso aconteceu porque os argumentos dele para a decisão não ficaram tão claros para os aliados ao ponto deles saírem em defesa dele. Há o questionamento de que, se a família está sendo perseguida, as pessoas se perguntam por que o pai e os outros dois irmãos, que também são políticos, não foram embora”, explica Fernandes.

Entre os que reagiram negativamente, aparecem parlamentares de esquerda, que ironizaram a decisão de Eduardo em posts no X (antigo Twitter).

Em resposta ao anúncio, o vice-líder do governo Lula na Câmara dos Deputados, Rogério Correia (PT-MG) chamou o filho do ex-presidente de covarde e afirmou que a licença, na verdade, seria uma fuga do País para ficar nos Estados Unidos “conspirando contra o Brasil para tentar dar sobrevida ao seu pai semipresidiário”.

No post, o parlamentar também publicou um meme do bolsonarista vestido de Ronald McDonald e disse que ele “teria que fritar muito hambúrguer”. (As informações são do jornal O Globo)

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Política

https://www.osul.com.br/decisao-de-eduardo-bolsonaro-de-se-afastar-do-mandato-e-se-mudar-para-os-estados-unidos-gera-mais-reacao-negativa-nas-redes-sociais/

Decisão de Eduardo Bolsonaro de se afastar do mandato e se mudar para os Estados Unidos gera mais reação negativa nas redes sociais

2025-03-21