Por Redação O Sul | 21 de março de 2025

Nas rodinhas de conversas o parlamentar foi comumente chamado de "Bananinha" e "frouxo". (Foto: Vinicius Loures/Câmara dos Deputados)

A decisão do deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) de permanecer nos Estados Unidos por tempo indeterminado foi um dos temas do jantar realizado pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes para autoridades, nesta semana. O filho de Jair Bolsonaro alega “perseguição política” para não retornar ao Brasil.

Segundo relatos de convidados, nas rodinhas de conversas o parlamentar foi comumente chamado de “Bananinha”. O apelido jocoso ficou popular depois de uma entrevista concedida pelo senador Hamilton Mourão (Republicanos-RS), quando ainda era vice de Jair Bolsonaro, em 2020.

Na época, Mourão comentou ataques do parlamentar à China por causa da covid. “Eduardo Bolsonaro é um deputado. Se o sobrenome dele fosse Eduardo Bananinha não era problema nenhum. Só por causa do sobrenome. Ele não representa o governo. Não é a opinião do governo. Ele tem algum cargo no governo?”, disse o então vice-presidente.

Eduardo também foi chamado de “frouxo”, segundo relatos dos convidados do evento.

O jantar oferecido por Alexandre de Moraes para homenagear a presidência de Rodrigo Pacheco no Senado contou com a presença de representantes dos Três Poderes. Dos 11 ministros do Supremo, sete compareceram, além dos presidentes da Câmara dos Deputados, Hugo Motta, e do Senado, Davi Alcolumbre, entre outras autoridades.

Reação

Eduardo Bolsonaro reagiu à notícia de que foi alvo de chacota durante o jantar. Por meio das redes sociais, o filho 03 do ex-presidente Jair Bolsonaro citou o guru bolsonarista Olavo de Carvalho e disse que vai esperar para ver quem vai rir por último na briga.

“Mais uma vez, o famoso sorrisinho tão falado pelo professor Olavo de Carvalho. Antes minhas viagens eram motivo de piada; depois, virou crime contra a pátria; agora, piada novamente. Esses recadinhos não me parecem tão despreocupados assim, soam mais como simulação de tranquilidade. Vamos ver quem ri por último”, disse o deputado nas redes sociais.

Oficialização

O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), oficializou o afastamento de Eduardo, depois que ele pediu licença do cargo. Motta aceitou a solicitação e convocou o suplente ao cargo. Ocupará o lugar de Eduardo o missionário José Olímpio (PL-SP).

“Considere-se afastado, a partir de 20 de março de 2025, data consignada no laudo do Departamento de Atenção à Saúde – DAS/CD, conforme comunicação feita à Câmara dos Deputados, em 20 de março de 2025, às 18h30. Convoque-se o respectivo suplente. Ao Senhor Diretor-Geral. Publique-se”, afirma o documento da Câmara dos Deputados. (As informações são do jornal O Globo e do Portal Metrópoles)

