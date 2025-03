Política Superior Tribunal Militar faz homenagem a presidentes do PT

STM também vai dar condecoração ao vice-presidente Geraldo Alckmin e ao ministro Flávio Dino, do Supremo. (Foto: Divulgação)

Enquanto o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) enfrentará o segundo dia de julgamento no Supremo Tribunal Federal (STF) no inquérito do golpe, na próxima quarta-feira, 26, o Superior Tribunal Militar (STM) vai condecorar o presidente do PT, senador Humberto Costa (PE), e um ex-presidente do partido, deputado Rui Falcão (SP). O vice-presidente Geraldo Alckmin, o ministro Flávio Dino, do STF, e três ministros do governo Lula também receberão a Ordem do Mérito Judiciário Militar.

A cerimônia acontecerá no Clube do Exército, em Brasília, e será comandada pela nova presidente do STM, ministra Maria Elizabeth Rocha. Ela é a primeira mulher a chefiar o tribunal mais antigo do País.

Segundo o STM, a Ordem do Mérito Judiciário Militar se destina a pessoas que prestaram “relevantes serviços à Justiça Militar da União e ao Brasil” e contribuíram para o “fortalecimento do Estado Democrático de Direito”.

Depois de tomar posse no comando do tribunal, no último dia 12, a ministra Maria Elizabeth Rocha disse identificar crimes militares na conduta de Jair Bolsonaro, que é capitão reformado do Exército e foi denunciado no STF por tentativa de golpe de Estado. Na próxima terça-feira, 25, o STF começará a decidir se tornará réu o ex-presidente. O julgamento vai até o dia seguinte.

“Eu identifico alguns (crimes militares de Bolsonaro), mas não cabe a mim identificar. Esse é o papel do Ministério Público Militar”, disse a magistrada. (As informações são do jornal O Estado de S. Paulo)

