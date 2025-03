Política Viagem de Janja ao Japão vira nova munição da oposição na Câmara dos Deputados

Por Redação O Sul | 21 de março de 2025

Compartilhe esta notícia:











Janja, que não possui cargo oficial no governo, embarcou para o Japão e Vietnã, uma semana antes da comitiva presidencial. (Foto: Reprodução/Instagram)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A ida antecipada da primeira-dama Janja ao Japão e Vietnã, uma semana antes da comitiva presidencial, virou alvo de novo questionamento da oposição na Câmara. A deputada Julia Zanatta (PL-SC) enviou um requerimento pedindo explicações ao ministro Mauro Vieira (Relações Exteriores).

Janja, que não possui cargo oficial no governo, embarcou para o Japão e Vietnã, uma semana antes da comitiva presidencial, sem fazer a divulgação da sua agenda oficial.

A deputada quer saber “qual o propósito oficial da viagem realizada pela primeira-dama”, se “houve participação em compromissos diplomáticos ou institucionais? Como essa viagem se alinha com as políticas públicas e os interesses do Estado brasileiro? Qual o papel da primeira-dama em missões internacionais, considerando que ela não possui cargo formal no Poder Executivo?, Se a viagem foi custeada com recursos públicos? E se houve utilização de aeronave da Força Aérea Brasileira (FAB) ou de qualquer estrutura governamental para o deslocamento de Janja”.

Enquanto Lula estiver na Ásia, Janja não o acompanhará por todo o tempo. Na terça-feira que vem (25), ela segue para Paris (França). Foi designada por Lula para “participar, a convite do governo francês, da Cúpula Nutrição para o Crescimento, com ônus”. E retorna no dia 30 a Brasília (DF), um dia após Lula voltar da Ásia.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva estará no Japão e Vietnã entre os dias 24 e 29 de março. No Japão, Lula vai negociar a abertura do mercado japonês para a carne bovina brasileira, demanda histórica do Brasil. Além disso, o presidente buscará avançar nas negociações para um acordo comercial entre o gigante asiático e o Mercosul.

No Vietnã, o chefe do Executivo debaterá um plano de ação para elevar o País ao nível de Parceiro Estratégico do Brasil, tipo de relação superior ao que os dois países mantém atualmente. Entre as nações do Sudeste Asiático, apenas a Indonésia é um parceiro estratégico do Brasil.

Instagram

A primeira-dama, Janja Silva, voltou a repercutir nas redes sociais. Dessa vez, ela optou por trancar o perfil no Instagram após receber questionamentos e ataques machistas e misóginos sobre sua viagem ao Japão.

Janja movimentava com frequência o perfil na rede social, compartilhando a rotina e atividades. Entretanto, decidiu limitar o acesso ao perfil como uma forma de preservação “devido ao volume de comentários desrespeitosos e ofensivos que ela vem recebendo”, disse um integrante de sua equipe. (As informações são do jornalista Lauro Jardim, de O Globo, Portal Terra e Agência Brasil)

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Política

https://www.osul.com.br/viagem-de-janja-ao-japao-vira-nova-municao-da-oposicao-na-camara-dos-deputados/

Viagem de Janja ao Japão vira nova munição da oposição na Câmara dos Deputados

2025-03-21