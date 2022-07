Brasil Decisão sobre soltura de autor da facada em Bolsonaro sai em 30 dias, aponta perícia da Justiça

Por Redação O Sul | 25 de julho de 2022

A Justiça Federal concluiu nesta segunda-feira (25) uma perícia médica em Adélio Bispo de Oliveira, responsável por esfaquear o presidente Jair Bolsonaro durante a campanha presidencial de 2018. O resultado do exame deve ser divulgado em até 30 dias. Se for constatado que Adélio não oferece riscos à sociedade, ele será libertado.

Adélio está internado na penitenciária federal de Campo Grande, em Mato Grosso do Sul, desde o atentado a Bolsonaro. Ele foi diagnosticado com transtorno delirante permanente-paranoide – quando o paciente não consegue diferenciar fatos criados pela própria mente do que é real – e recebe tratamento psiquiátrico no presídio.

Se a perícia se decidir pela liberdade de Adélio, ele não sofrerá outras sanções. Contudo, terá de ser avaliado de tempos em tempos para verificação de alguma possível piora em seu estado mental.

Adélio foi absolvido impropriamente pelo juiz federal Bruno Savino em 14 de junho de 2019. A absolvição imprópria é um dispositivo que pode ser aplicado aos réus considerados inimputáveis. O réu não é sentenciado a uma pena, mas deve cumprir medida de segurança. No caso de Adélio, a prisão preventiva foi convertida em internação.

A Polícia Federal abriu dois inquéritos para apurar a facada. No primeiro deles, sobre as circunstâncias do crime, concluiu que Adélio tinha agido por motivação política, mas que ele sofria de distúrbio mental. No segundo, a investigação foi para saber se havia um mandante do atentado. O inquérito chegou à conclusão de que não houve participação de terceiros. A investigação foi reaberta no ano passado e ainda está em curso.

