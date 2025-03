Política Declaração de Bolsonaro me entristeceu e é um peso muito grande, diz Zambelli

Por Redação O Sul | 27 de março de 2025

A parlamentar afirmou que não procurou Bolsonaro e que nem prende procurar. Foto: Lula Marques/Agência Brasil A parlamentar afirmou que não procurou Bolsonaro e que nem prende procurar. (Foto: Lula Marques/Agência Brasil) Foto: Lula Marques/Agência Brasil

A deputada federal Carla Zambelli (PL-SP) disse, em entrevista nesta quinta-feira (27), que se entristeceu com a declaração dada pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, de que ela teria sido responsável por sua derrota nas eleições de 2022, depois de perseguir, armada, um homem pelas ruas de São Paulo.

“Essa declaração do Bolsonaro me deixou bastante entristecida, é um peso muito grande para uma pessoa carregar”, disse.

No início da semana, o ex-presidente afirmou que Zambelli “tirou o mandato” de sua chapa na eleição.

“Aquela imagem da Carla Zambelli da forma que foi usada, perseguindo o cara lá. Teve gente [que pensou]: ‘Olha, o Bolsonaro defende o armamento’. Mesmo quem não votou no Lula, anulou o voto. Ela tirou o mandato da gente”, disse em entrevista a um podcast.

A parlamentar afirmou que não procurou Bolsonaro depois dessa declaração e que nem prende procurar, mesmo após o Supremo Tribunal Federal (STF) ter tornado ele réu.

“Não vou procurar o Bolsonaro. Acho que depois do que aconteceu, ele tem meu telefone, se ele achar que deve me ligar, ele me liga”, continuou.

Para ela, o ex-presidente ainda vai “perceber que não necessariamente” foi o ocorrido que fez com que ele perdesse a reeleição.

“Acho que, um dia, o Bolsonaro também vai perceber que, não necessariamente, o que aconteceu comigo foi o que tomou a eleição dele. Acho que ele está num momento difícil e nesses momentos mais difíceis, é comum a pessoa agir de uma forma mais extremada”, completou.

Em resposta a Bolsonaro, ela afirmou que seria o mesmo que ser culpada por situações aleatórias.

“Então as prisões do 8/1 também são minha culpa, porque perdemos? Tudo passará a ser culpa minha, até o preço do ovo e do café. Não acho que eu mereça isso”, afirmou.

Desde 2022, a relação entre Zambelli e integrantes do PL, incluindo Bolsonaro, esfriou. Na terça-feira (25), Zambelli foi condenada pela maioria dos ministros da 1ª Turma do Supremo Tribunal Federal pelos crimes de porte ilegal de arma e constrangimento ilegal. A punição também inclui a perda de mandato.

No dia seguinte, Bolsonaro disse que a condenação da parlamentar é uma “injustiça”.

“Uma injustiça com a Carla Zambelli. Pelo que eu sei, ela tem porte de arma. Ela não podia estar armada se ela estivesse a 100 metros de local de votação”, disse Bolsonaro em entrevista coletiva na quarta-feira (26). “É uma injustiça, um exagero. Tanto a cassação do mandato quanto os anos de prisão. Ela errou, no meu entender.”

Ainda em coletiva em Brasília, Bolsonaro voltou a reafirmar que a deputada “interferiu” nas eleições presidenciais de 2022, da qual não conseguiu se reeleger.

“Não vou falar que não errou”, acrescentou o ex-presidente. “Aquilo interferiu nas eleições, ajudou a me desgastar porque um órgão de imprensa muito poderoso ficou mostrado o dia inteiro aquela mensagem”. As informações são do portal de notícias CNN Brasil.

