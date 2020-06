Rio Grande do Sul Decretado estado de emergência por causa da nuvem de gafanhotos vinda da Argentina. Frio e chuva, porém, devem impedir a entrada dos insetos no Oeste gaúcho

Por Redação O Sul | 25 de junho de 2020

Insetos já se aproximaram ao menos 100 quilômetros do Rio Grande do Sul. (Foto: Divulgação/Ministério da Agricultura)

O avanço da nuvem de gafanhotos da Argentina rumo ao Brasil motivou, nesta quinta-feira (25), o Ministério da Agricultura a declarar estado de emergência fitossanitária no Oeste do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina, devido aos riscos de um praga cuja voracidade ameaça as lavouras. Apesar dos alertas oficiais, a hipótese já começa a ser afastada, ao menos nos próximos dias, devido à combinação de chuva e frio sobre a Região Sul.

A medida consta em portaria publicada no Diário Oficial da União com a rubrica da titular da pasta, Tereza Cristina. Por meio de um decreto federal de 2013, nesse tipo de situação é possível contratar pessoal e adquirir defensivos agrícolas para combater o problema, por tempo determinado.

Os insetos em questão são da principal espécie de enxame na América do Sul subtropical, a Schistocerca cancellata, subfamília Cyrtacanthacridinae. Conforme as autoridades de Buenos Aires, a nuvem veio do Paraguai, chegou à Argentina e se aproximou quase 100 quilômetros do município gaúcho de Barra do Quaraí, localizado em uma região de tríplice fronteira com a Argentina e o Uruguai, este último apontado como provável destino dos gafanhotos.

Dentre as possíveis medidas a serem adotadas para combater esse avanço, o governo brasileiro deixou de prontidão cerca de 400 aeronaves para controle dos insetos, por meio da pulverização de defensivos. O Sindag (Sindicato Nacional das Empresas de Aviação Agrícola) está colaborando diretamente na elaboração do plano, inclusive por meio da cedência de veículos aéreos.

Além disso, o Ministério da Agricultura pediu que os órgãos estaduais do setor intensifiquem o monitoramento das lavouras e prestem orientação aos agricultores, principalmente no Rio Grande do Sul, sobre eventuais procedimentos para controle da praga. A Emater (Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural) também está orientando os produtores da Fronteira-Oeste.

Voracidade

Com base em imagens de satélite, especialistas calculam que a nuvem abrange uma área de 10 quilômetros quadrados e é formada por cerca de 400 milhões de gafanhotos, cada qual medindo até 3 centímetros de comprimento e pesando 2 gramas. Como esses animais costumam comer diariamente o equivalente a metade de seu peso por dia, o total consumido é de 400 mil toneladas de vegetais em 24 horas.

O chefe da divisão de DSV (Defesa Sanitária Vegetal) da Seapdr (Secretaria de Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural), Ricardo Felicetti, aponta que a Schistocerca cancellata não ataca pessoas e animais. O problema, mesmo, é de ordem econômica e alimentar.

A maior ameaça de prejuízo recai sobre plantações de inverno como trigo, aveia e cevada, bem como frutas cítricas, oliveiras, hortaliças e pastagens. Além disso, há danos a equipamentos mecânicos e veículos, inclusive nas aeronaves de baixa altitude – como os próprios aviões agrícolas utilizados no combate à praga.

Cautela

No final da tarde desta quinta-feira, informações extraoficiais indicavam que a nuvem de gafanhotos teria se estabilizado em território argentino, com poucas chances de ingressar no Brasil pelo Rio Grande do Sul. Dentre os fatores para esse prognóstico estão a ocorrência de chuva e a queda brusca de temperaturas na Região Sul, quadro que deve se manter nos próximos dias, ao menos no que se refere ao frio, “de renguear cusco” – ou gafanhoto, parafraseando a expressão popular gaúcha.

Conforme o chefe da divisão de DSV (Defesa Sanitária Vegetal) da Seapdr (Secretaria de Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural), Ricardo Felicetti, a concomitância de dados enviados por diferentes fontes resultou em informações discrepantes sobre o deslocamento dos insetos. Assim, o governo gaúcho optou por considerar somente os boletins repassados ao Ministério pelas autoridades do país vizinho.

De qualquer forma, a postura do dirigente é de cautela: “Já estamos menos apreensivos do que antes, até porque as condições meteorológicas no Rio Grande do Sul não favorecem estes animais. Mas ainda há, sim, o risco do ingresso no Brasil, em caso de novas alterações climáticas”.

(Marcello Campos)

