Por Redação O Sul | 29 de junho de 2020

Bruno, da dupla com Marrone, se apresentou em festa em Caldas Novas. (Foto: Reprodução/TV Anhanguera)

A Polícia Militar (PM) encerrou uma festa que teve show com o sertanejo Bruno, da dupla com Marrone, em Caldas Novas, no sul de Goiás. O evento aconteceu no sábado, às margens do Lago Corumbá e reuniu cerca de 40 pessoas. Um decreto municipal proíbe aglomerações na cidade.

Segundo a PM, o dono do evento disse que era uma comemoração de aniversário e reuniu amigos e familiares.

Vídeos e fotos que circulam em redes sociais mostram o cantor Bruno se apresentando em um palco ao lado de músicos que o acompanham nos shows. Por telefone, a assessoria de imprensa do músico disse que ele foi contratado para cantar em uma confraternização em família e que o contratante disse que seriam poucas pessoas. Porém, ao chegar ao local, Bruno viu que havia uma quantidade maior de participantes.

Ainda segundo a assessoria, o contratante disse que todas as pessoas presentes foram testadas para a Covid-19 e o resultado foi negativo. O músico ficou cerca de uma hora no evento e não estava mais no local quando a polícia encerrou a festa.

A Polícia Militar registro um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) contra o organizador da festa. A equipe também dispersou os convidados do local. A Secretaria de Meio Ambiente de Caldas Novas informou ainda que foi ao local e que fez um auto de infração contra o dono do evento por desobediência aos decretos municipais. A multa pode chegar a mais de R$ 30 mil.

Uma audiência na Justiça sobre o caso foi marcado para o dia 3 de julho.

