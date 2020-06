Magazine Meghan Markle deixou Harry envergonhado e a realeza furiosa com o anúncio da gravidez, diz livro

Por Redação O Sul | 29 de junho de 2020

Compartilhe esta notícia:







Meghan foi acusada de ofuscar o casamento da princesa Eugenie com comunicado da gravidez. (Foto: Reprodução/ Instagram @sussexroyal)

Mais um capítulo da tumultuada relação de Meghan Markle com a família real foi revelado. De acordo com o livro “Royals at war”, a duquesa de Sussex “envergonhou” o príncipe Harry e deixou a realeza “furiosa” com o anúncio de sua gravidez. De acordo com a publicação, não era o momento adequado, já que o comunicado foi feito às vésperas do casamento da princesa Eugenie com Jack Brooksbank.

Na obra assinada pela dupla Dylan Howard e Andy Tillett, a decisão de Meghan de contar às pessoas não deu muito certo com Harry. “Foi uma grande gafe social, mesmo que você não seja da realeza, pois a ação acabou roubando os holofotes de Eugenie, que ficou furiosa, assim como sua mãe, Sarah Ferguson”.

À época, correram boatos de que o anúncio havia perturbado a noiva, que estava lidando com o estresse das críticas por seu casamento caro. “Eugenie desapareceu por um tempo depois que Harry e Meghan contaram à família real as notícias”, disse uma fonte. “Qualquer noiva teria arrancado o nariz por algo assim.”

O comunicado oficial, feito em 15 de outubro de 2018, movimentou as redes sociais, e Meghan e Harry receberam críticas justamente pela proximidade do casamento de Eugenie. “Meghan não podia deixar Eugenie ser o centro das atenções por muito tempo, poderia?”, escreveram na web.

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Magazine