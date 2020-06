Celebridades Arthur Aguiar reflete acusação de abuso no ex-casamento: “Me desconstruindo”

Por Redação O Sul | 30 de junho de 2020

Arthur Aguiar afirmou estar passando por processo de desconstrução em meio a polêmica na separação com Mayra Cardi Foto: Reprodução/Instagram Arthur Aguiar afirmou estar passando por processo de desconstrução em meio a polêmica na separação com Mayra Cardi. (Foto: reprodução/Instagram) Foto: Reprodução/Instagram

Arthur Aguiar decidiu deletar a publicação no qual rebate as acusações de abuso e traições no casamento com Mayra Cardi, com quem teve separação anunciada no início de maio.

Em seu perfil do Instagram, o ex-global explicou estar passando por uma fase de desconstrução e levando “um dia de cada vez”. “Apaguei o vídeo. Estou me desconstruindo. Seguimos com fé”, disse, em post da noite desta segunda-feira (29).

Na mesma foto, Mayra Cardi deixou seu comentário e prosperou mudança na vida de Arthur Aguiar. “Que você posa ser uma pessoa melhor. Todos nós erramos e errar é humano. Dê exemplo para outros homens que sofrem do mesmo distúrbio que você também se tratarem e serem melhor! Para quem sabe um dia amar e cuidar de nós mulheres como merecemos ser cuidadas respeitadas e amadas!”, escreveu, acrescentando com a hashtag “eu mereço ser respeitada”.

No vídeo apagado em questão, Arthur Aguiar aparece confirmando infidelidade, mas rebatendo as acusações de relacionamento abusivo com lágrima nos olhos. “Só vim até aqui porque fui acusado de coisas muito sérias. Fui acusado de ser um abusador. Isso eu nunca fui, não sou e nem nunca vou ser. Eu tenho uma filha, e isso me preocupa bastante. As minhas seguidoras, a maior parte é de mulheres e fui criado em grande maioria por mulheres. E tenho várias amigas, e tenho certeza que elas jamais estariam ao meu lado ou conviveriam comigo se eu fosse aquilo que fui retratado”, declarou ele, morando em São Paulo após deixar a casa da ex.

Mais recente, Mayra Cardi teve áudio cancelando almoço com família de Arthur Aguiar e explicando o motivo que a levou para a separação de vez exposto na internet. “Foi uma das maiores decepções da vida, foi um péssimo pai durante esses anos todos. Levei a casa, a família nas costas, trabalhei como ninguém, fiz tudo que eu podia e o que eu não podia ele não só mudou, como neste exato momento estou bancando uma puta, que ele trouxe do Sul, aqui no Rio de Janeiro, em um apartamento em dólar, para que ele coma ela e me recupere e acredite na mudança dele. Tem limite. A minha dignidade tem limite. A falta de caráter desse homem tem limite. Não vou continuar bancando essa palhaçada”, disparou a lifecoach.

