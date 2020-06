Celebridades Manu Gavassi explica negativa para novela “Salve-se Quem Puder”

Por Redação O Sul | 30 de junho de 2020

Compartilhe esta notícia:







A artista era um dos nomes cotados para entrar no elenco da trama de Daniel Ortiz, tal como acontecerá com Rodrigo Simas e Babu Santana Foto: Reprodução/Instagram/@manugavassi A artista era um dos nomes cotados para entrar no elenco da trama de Daniel Ortiz, tal como acontecerá com Rodrigo Simas e Babu Santana. (Foto: Reprodução/Instagram/@manugavassi) Foto: Reprodução/Instagram/@manugavassi

Manu Gavassi se manifestou sobre sua negativa para um papel na novela “Salve-se Quem Puder”, da TV Globo. A artista era um dos nomes cotados para entrar no elenco da trama de Daniel Ortiz, tal como acontecerá com Rodrigo Simas e Babu Santana, com quem a paulista conviveu no “Big Brother Brasil 20”. No Instagram Stories, a jovem esclareceu que a decisão está relacionada com dificuldade em conciliar a proposta com outros projetos que já faziam parte de sua agenda.

A voz de “Áudio de Desculpas” destacou também que o papel em questão não havia sido elaborado para marcar seu retorno à dramaturgia. “Eu não recusei nenhum papel “criado para mim”, me ofereceram um papel – que não foi criado para mim – e eu não pude aceitar por ter outros projetos também como atriz no mesmo período”, argumentou Manu.

Ainda em sua declaração, ela se afirmou animada para um novo personagem em obras ficcionais abertas. “Fico muito grata por todos os convites que recebo e ansiosa [mesmo] para uma próxima oportunidade de fazer novela”, escreveu. Manu já integrou o elenco de “Malhação” (2014) e “Em Família”, trama cujo bastidor foi marcado pelo início de sua amizade com Bruna Marquezine.

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Celebridades