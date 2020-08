De acordo com o texto, esses estabelecimentos devem limitar a circulação para 50% da capacidade. (Foto: EBC)

A prefeitura de Cachoeirinha, na Região Metropolitana de Porto Alegre, publicou decreto que autoriza a retomada de diversos setores, entre eles casas noturnas, bares, pubs e cinema, embora com restrições. O texto está em edição extra do Diário Oficial do município nesta terça-feira (04).

De acordo com a determinação, esses estabelecimentos podem reabrir desde que limitem a entrada a 50% da capacidade de pessoas. O mesmo vale para restaurantes, padarias, lanchonetes.

O texto não cita restrições quanto a dias e horários, conforme estabelecido pelas novas orientações da bandeira vermelha do sistema de distanciamento controlado, que passam a valer a partir desta quarta-feira (05) no Estado.

Comércio de veículos, missas, cultos, bibliotecas e comércio varejista de rua, da mesma forma, podem abrir com metade da ocupação. Em caso de comércio atacadista, a restrição é de 75% da capacidade. Hotéis podem abrir sem limite de ocupação. Na área da educação, seguem proibidas aulas desde a Educação Infantil até o Ensino Superior.

Em outros artigos do decreto número 6.971, a prefeitura orienta os comerciantes quanto à higienização frequente e à disponibilização de álcool gel para clientes, entre outras recomendações.