Brasil Decreto de Trump suspende parceria para combate a incêndios florestais no Brasil

Por Redação O Sul | 11 de fevereiro de 2025

Programa de Manejo Florestal e Prevenção de Incêndios no Brasil é um dos projetos afetados pelo decreto de Trump. (Foto: Reprodução)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O decreto do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que suspendeu toda a ajuda externa americana, interrompeu uma colaboração que capacitava brigadistas brasileiros no combate a incêndios florestais. O Programa de Manejo Florestal e Prevenção de Incêndios no Brasil é executado pelo Serviço Florestal dos Estados Unidos (USFS, na sigla em inglês) desde 2021, com a participação do Instituto Brasileiro de Meio Ambiente (Ibama) e outras instituições nacionais.

O programa tem como objetivo preparar brigadistas e fornecer treinamento especializado para profissionais que já trabalham diretamente no combate a incêndios florestais.

Entre 2021 e 2023, foram promovidos pelo menos 51 cursos e capacitações em colaboração com instituições como o Ibama, a Fundação Nacional dos Povos Indígenas (Funai) e o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio).

Durante esse período, mais de 3 mil pessoas receberam formação, incluindo mulheres indígenas, que agora atuam como brigadistas em suas próprias comunidades.

O Programa de Manejo Florestal e Prevenção de Incêndios no Brasil é fruto de uma parceria entre a Agência Brasileira de Cooperação (ABC) e a Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional (USaid). Os recursos são provenientes da USaid e a execução fica a cargo do Serviço Florestal dos Estados Unidos junto com instituições brasileiras.

A USaid já havia sido alvo de críticas por parte de Donald Trump. E no último dia 6, o presidente determinou o encerramento das atividades da entidade por meio de uma publicação em sua rede social, a Truth Social.

Criada no auge da Guerra Fria, a A Usaid foi idealizada por John F. Kennedy, ex-presidente dos Estados Unidos. Desde sua criação, ela já havia sido estabelecida como uma agência independente do governo.

Ela tinha como objetivo dar assistência a países que estão se recuperando de desastres, superar a pobreza e se engajar em reformas democráticas, conforme descrito pelo próprio governo norte-americano. O enfraquecimento da USaid preocupa a Organização das Nações Unidas, que reconhece a agência como uma das maiores provedoras de ajuda humanitária.

O que diz o Ibama

Sobre a paralisação do Serviço Florestal dos Estados Unidos, o Ibama afirmou em nota ao Terra que recebeu e-mail informando que, devido a um decreto federal, nesse período de transição do governo dos EUA, as atividades de assistência internacional estariam suspensas por 90 dias;

As atividades e reuniões já programadas estão sendo avaliadas pelas instituições federais brasileiras envolvidas no Programa (Ibama, ICMBio e Funai) e estão sendo mantidas ou remarcadas a critério dessas instituições, sem a participação do Serviço Florestal dos Estados Unidos;

De acordo com o Ibama, a paralisação das atividades da USaid não gera impacto direto no combate aos incêndios florestais no Brasil. “O prejuízo envolve aspectos técnicos, em virtude da interrupção de algumas ações que poderiam contribuir para a reestruturação das instituições brasileiras, particularmente em termos de capacitação de profissionais”, disso o órgão.

