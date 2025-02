Brasil Avião em decolagem colide em carro de manutenção na pista do Galeão; não houve feridos

Por Redação O Sul | 12 de fevereiro de 2025

Os passageiros do voo 1674 foram desembarcados da aeronave ainda na pista. Foto: Divulgação Os passageiros do voo 1674 foram desembarcados da aeronave ainda na pista. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

Um avião da Gol com destino a Fortaleza colidiu, na noite dessa terça-feira (11), com um veículo de manutenção do Galeão enquanto se preparava para decolar na pista do aeroporto. Segundo a assessoria do RIO Galeão, o acidente ocorreu por volta das 22h e não deixou feridos. Os passageiros do voo 1674 foram desembarcados da aeronave ainda na pista. O aeroporto continuou operando normalmente para pousos e decolagens, de acordo com a assessoria.

Átilla de Oliveira, procurador do Estado do Ceará, estava no avião. Ele conta que estava gravando a decolagem quando ouviu um barulho e sentiu o tranco da colisão:

“O voo não estava tão lotado. Estava próximo da metade da pista. Deu um barulho bem grande e um sopapo, e imediatamente o piloto começou a frear a aeronave. A gente ficou achando que o motor tinha explodido, o pneu tinha furado, algo assim.”

(As informações são do jornal O Globo)

