Grêmio Na Arena, Grêmio faz 5 a 0 no Pelotas pelo Campeonato Gaúcho

Por Redação O Sul | 11 de fevereiro de 2025

Tricolor fez atuação de gala contra o Pelotas. Foto: Lucas Uebel/Grêmio Tricolor fez atuação de gala contra o Pelotas. (Foto: Lucas Uebel/Grêmio) Foto: Lucas Uebel/Grêmio

Jogando na Arena na noite dessa terça-feira (11), o Grêmio goleou o Pelotas por 5 a 0, em partida válida pela sétima rodada do Campeonato Gaúcho. Os gols da equipe gremista foram marcados por Gustavo Martins, Braithwaite (2) e Pavón (2). Com o resultado, o time comandado por Gustavo Quinteros segue na liderança do Grupo A, com 14 pontos. O Tricolor volta a campo no sábado (15), quando enfrenta o Ypiranga no estádio Colosso da Lagoa, em Erechim.

O Grêmio começou a partida com controle da posse de bola, mas encontrou dificuldades para superar a defesa bem posicionada do Pelotas. O primeiro tempo teve um início morno, com poucas oportunidades claras. A equipe tricolor tentou criar chances e, em uma boa troca de passes, Villasanti recebeu de Edenílson e arriscou de fora da área, mas o chute saiu por cima do gol, sem grande perigo.

A partida ganhou emoção na reta final da primeira etapa. Aos 37 minutos, Gustavo Martins abriu o placar ao completar, de letra, uma bela jogada individual de Monsalve, que driblou a marcação adversária antes de dar a assistência. O gol deu confiança ao Grêmio, que ampliou pouco depois. Braithwaite aproveitou dois cruzamentos precisos de Edenílson e, com cabeceios bem colocados, marcou duas vezes, levando a equipe para o intervalo com vantagem de 3 a 0.

No segundo tempo, o Grêmio manteve o ritmo ofensivo e seguiu criando oportunidades. Aos três minutos, Cuéllar recebeu na área, mas finalizou para fora. Pouco depois, Braithwaite teve nova chance, mas o goleiro Jorge fez boa defesa após a bola desviar na zaga. A pressão gremista resultou em mais um gol aos 16 minutos. Pavón, que havia entrado no lugar de Aravena, recebeu dentro da área e finalizou com precisão para ampliar o placar.

Mesmo com a vitória garantida, o Grêmio continuou pressionando. Em novo cruzamento de Edenílson, Pavón acertou a trave. No entanto, minutos depois, o meia se redimiu e marcou novamente, após passe de Cristaldo, fechando a goleada em 5 a 0.

Ficha técnica

— Grêmio: Tiago Volpi, João Lucas, Gustavo Martins, Jemerson (Rodrigo Ely), Pedro Gabriel (João Pedro), Cuéllar, Villasanti, Edenílson, Monsalve (Cristaldo), Aravena (Pavón) e Braithwaite (Arezo). Técnico: Gustavo Quinteros.

— Pelotas: Jorge Meurer. Vidal, Victor Massaia, Yuri Bigode, Bryan Gabriel, Robson (Xandy), Mateus Silva (Gusso), Venício (Léo Ferraz), Cesinha, Emerson (Ruster) e Michel Douglas (Luizinho). Técnico: Ariel Lanzini.

— Arbitragem: Wagner Silveira Echevarria, auxiliado por Tiago Augusto Kappes Diel e Fabulo Oliveira Diniz. Quarto árbitro: Tiago Pires Staduto. VAR: Rodrigo Brand da Silva.

