Decreto presidencial cria a Casa de Governo do Rio Grande do Sul para monitorar a reconstrução do Estado

Por Redação O Sul | 19 de dezembro de 2024

O novo órgão, segundo o Palácio do Planalto, pretende "garantir o bom uso dos recursos federais" direcionados ao Estado. Na foto, o presidente Lula e o governador Eduardo Leite Foto: Ricardo Stuckert/PR O novo órgão, segundo o Palácio do Planalto, pretende garantir o "bom uso dos recursos federais" direcionados ao Estado. Na foto, o presidente Lula e o governador Eduardo Leite. (Foto: Ricardo Stuckert/PR) Foto: Ricardo Stuckert/PR

Para monitorar o desdobramento das ações federais no esforço de reconstrução do Rio Grande do Sul após as enchentes históricas de maio, o Executivo federal criou a Casa de Governo no Estado, com sede em Porto Alegre.

À semelhança da Casa de Governo instalada na região amazônica para garantir efetividade das ações de proteção ao território indígena Yanomami, o novo órgão, segundo o Palácio do Planalto, pretende “garantir o bom uso dos recursos federais e a completa resolução dos problemas”.

O decreto presidencial, publicado no Diário Oficial da União de quarta-feira (18), prevê que a Casa de Governo no RS terá caráter temporário, com extinção prevista para maio de 2025. Não há previsão de orçamento extra para o funcionamento do órgão.

2024-12-19