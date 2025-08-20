Quarta-feira, 20 de agosto de 2025

CADASTRE-SE E RECEBA NOSSA NEWSLETTER

Receba gratuitamente as principais notícias do dia no seu E-mail ou WhatsApp.
cadastre-se aqui

RECEBA NOSSA NEWSLETTER
GRATUITAMENTE

cadastre-se aqui
Leia a edição de hoje aqui

Bruno Laux Defensoria cobra ações efetivas para garantir inclusão de alunos com deficiência no RS

Por Bruno Laux | 20 de agosto de 2025

Compartilhe esta notícia:

(Foto: Ana Lisboa/Ascom DPERS)

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul. O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

Inclusão no ensino

A Defensoria Pública do RS, por meio do Núcleo de Defesa da Criança e do Adolescente, oficiou nesta semana a Secretaria Estadual da Educação cobrando medidas para suprir a falta de agentes educacionais destinados à inclusão de pessoas com deficiência na rede pública do RS. Levantamento do órgão aponta que a maior parte das escolas gaúchas não dispõe de profissionais capacitados, mesmo atendendo estudantes com essas necessidades. A Defensoria também chama atenção para a ausência da atuação integral de psicólogos e assistentes sociais, que poderiam auxiliar na assistência aos estudantes e suas famílias. Diante das demandas, a entidade se colocou à disposição para contribuir na construção de soluções e solicitou a implementação de políticas públicas efetivas pelo Estado em relação à educação inclusiva.

Políticas para mulheres

O Colégio de Líderes da Assembleia Legislativa decidiu pautar para a sessão deliberativa da próxima terça-feira o projeto do Executivo que trata da recriação da Secretaria de Políticas para as Mulheres no RS. Encaminhado em regime de urgência pelo governo Leite, o texto foi apresentado em resposta à intensa articulação de deputadas estaduais e federais coordenadas pela procuradora especial da Mulher do Legislativo gaúcho, deputada Bruna Rodrigues (PCdoB). O restabelecimento da pasta, extinta há cerca de dez anos, pretende fortalecer o papel do Estado na construção de políticas de enfrentamento à violência de gênero e de garantia dos direitos femininos.

Homenagem aos veteranos

Sob a presidência do deputado estadual Capitão Martim (Republicanos), a Frente Parlamentar em Apoio aos Veteranos Militares do Legislativo gaúcho promoverá uma cerimônia nesta quinta-feira, em Alegrete, para a entrega de medalhas aos veteranos das Forças Armadas, Brigada Militar e Corpo de Bombeiros Militar. Cerca de 80 nomes serão agraciados com a honraria, concedida em reconhecimento aos serviços prestados na segurança da cidade e da região. Para Martim, a valorização dos veteranos representa “uma forma de agradecer, ainda em vida” ao trabalho desenvolvido pelos soldados mais antigos ao longo de sua atuação.

Detectores nas escolas

O deputado estadual Elizandro Sabino (PRD) tornou a defender nesta terça-feira o projeto de sua autoria que obriga a instalação de portais de detecção de metais nas escolas da rede pública do RS. O parlamentar conduziu uma audiência pública conjunta entre as comissões de Saúde, de Educação e de Segurança da Assembleia Legislativa para debater a situação da segurança nas escolas gaúchas. Sabino destacou que a violência aumentou em cerca de 250% nos últimos dez anos em instituições de ensino do país, a partir de episódios de agressões físicas, bullying, ataques psicológicos e violências sexuais. O deputado argumenta que a adoção dos detectores não representa uma solução definitiva para o problema, mas ajuda a prevenir consequências gravíssimas com o uso de armas.

Convite renovado

A Comissão de Educação da Assembleia Legislativa decidiu, nesta terça-feira, renovar os convites aos secretários estaduais de Educação, Raquel Teixeira, Desenvolvimento Econômico, Ernani Pollo, e Planejamento, Governança e Gestão, Danielle Calazans, para uma audiência pública sobre o processo de compra de uniformes escolares da rede estadual. O encontro anterior, previsto para o dia 12 de agosto, foi cancelado após a Casa Civil do Estado comunicar à presidente do colegiado, deputada Patrícia Alba (MDB), sobre a ausência dos titulares das pastas. Caso não haja resposta positiva, a comissão deve votar, na próxima semana, a convocação formal dos secretários, solicitada pelo deputado Miguel Rossetto (PT).

Bruno Laux

@obrunolaux

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul.
O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

Compartilhe esta notícia:

Voltar Todas de Bruno Laux

A estupidez e os abismos da convivência
Elke Maravilh…osa!
https://www.osul.com.br/defensoria-cobra-acoes-efetivas-para-garantir-inclusao-de-alunos-com-deficiencia-no-rs/ Defensoria cobra ações efetivas para garantir inclusão de alunos com deficiência no RS 2025-08-20
Deixe seu comentário

Últimas

Política Projeto contra “adultização” nas redes avança na Câmara dos Deputados e pode ser votado nesta quarta
Mundo Justiça da Colômbia ordena libertação imediata de ex-presidente Álvaro Uribe
Grêmio Grêmio anuncia a contratação do lateral-direito Marcos Rocha
Política Bancos perdem quase R$ 42 bilhões em valor de mercado após decisão do ministro Flávio Dino
Brasil Bolão leva prêmio de R$ 63 milhões da Mega-Sena
Porto Alegre Aeronave usada pela CIA pousa em Porto Alegre em missão não revelada pelos Estados Unidos
Esporte Presidente da CBF revela que pediu para vetar camisa vermelha da Seleção Brasileira
Mundo Governo Trump diz que vai usar “toda a força” contra Maduro na Venezuela
Economia Ibovespa despenca 2% após decisão de Flávio Dino que pode afetar a Lei Magnitsky; dólar sobe a R$ 5,49
Mundo Governo dos Estados Unidos aceita pedido de consultas do Brasil para negociar tarifaço de Trump na Organização Mundial do Comércio
Pode te interessar

Bruno Laux Lula articula reunião ministerial para alinhar prioridades do segundo semestre

Bruno Laux Reação ao tarifaço de Trump aproxima diálogo entre Lula e empresários

Bruno Laux Desembarque fora do ponto: projeto garante mais segurança no transporte para mulheres à noite

Bruno Laux Comissão da Câmara debate criação de reserva estratégica de bitcoins pelo governo brasileiro