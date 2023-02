Brasil Defensoria Pública atuou em favor de feto em caso de menina estuprada duas vezes no Piauí

Por Redação O Sul | 2 de fevereiro de 2023

Compartilhe esta notícia:











Decisão aconteceu dois meses antes de a menina ter o aborto legal negado pela Justiça. (Foto: Reprodução)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A juíza Maria Luiza de Moura Mello e Freitas, da 1ª Vara de Infância e Juventude de Teresina, nomeou em outubro do ano passado uma defensora pública para representar os interesses do feto de uma criança de 12 anos grávida pela segunda vez vítima de estupro. A decisão aconteceu dois meses antes de a menina ter o aborto legal negado pelo Tribunal de Justiça (TJ) do Piauí. A informação foi divulgada pelo The Intercept e Portal Catarinas.

Em nota, a Defensoria não esclareceu o motivo da nomeação, e apenas afirmou que a medida foi deferida pelo “Juízo de pedido em audiência”. Mas em um documento interno da Defensoria Pública do Piauí, é afirmado, no resumo de atuação das defensoras, que a nomeação de uma curadora do nascituro foi “requerido pela Defensora Pública presente” e “deferido de pronto pela douta magistrada”. Quando o julgamento aconteceu, não havia informações sobre a medida considerada muito incomum. O órgão confirmou que a divulgação do caso à imprensa estava proibida por envolver menor de idade e estar sob sigilo de Justiça.

A nomeação de um representante para nascituros não está prevista na legislação brasileira. A função aparece apenas em um projeto de lei conhecido como “Estatuto do Nascituro”, proposto por deputados da bancada conservadora e protocolado na Câmara em 2007. O PL ainda não foi votado.

De acordo com a advogada Mariana Paris, membro do Instituto de Bioética, Direitos Humanos e Gênero (Anis), o caso é considerado uma “anomalia jurídica” por ir totalmente contra ao que prega a Constituição. Ela explica que só é sujeito de direito o nascituro nascido com vida.

“No caso dessa menina faz ainda menos sentido haver um curador especial, pois um feto que não tem a mesma proteção jurídica de uma criança está retirando os direitos garantidos à vítima, que são resguardados pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. Ela pode e deve realizar o aborto, em qualquer momento, sem autorização judicial, visto que foi vítima de um estupro e ainda da negligência do estado”, aponta a advogada.

Aborto negado em dezembro

O aborto da menina havia sido autorizado em outubro pela juíza Elfrida Costa Belleza, da 2ª Vara da Infância e da Juventude de Teresina. No entanto, a decisão foi suspensa em dezembro pelo desembargador José James Gomes Pereira, da 2ª Câmara Especializada Civil do Tribunal de Justiça do Piauí, a pedido da defensora do feto e da mãe da vítima.

Na decisão do TJ, o desembargador alegou que a vítima optou por seguir a gestação, após a mãe ser orientada por médicos e pela advogada de que a jovem poderia morrer caso o procedimento fosse feito. Em entrevista em setembro do ano passado, a conselheira tutelar Renata Bezerra, que cuida do caso da criança, relatou que, na época, a menina não queria seguir com a gravidez. Neste momento, ela já está com 28 semanas de gestação.

Essa foi a segunda vez que a criança engravidou vítima de abusos sexuais. As investigações da polícia apontam que a menina foi abusada sexualmente pelo primo e um vizinho da família, que vive na Zona Rural do estado do Piauí.

Atualmente, ela está abrigada com o filho recebendo apoio do município. A primeira vez que ela foi vítima de estupro de vulnerável foi com 10 anos.

A advogada popular Rosemary Farias, membro da Comissão de Direitos Humanos da OAB que acompanha por meio de instituições sociais o caso da menor, informou que ativistas estão tentando dar visibilidade internacional ao caso, mas temem que as respostas demorem, visto que a gravidez da vítima já está avançada. Segundo a advogada, houve um descaso coletivo em relação à menina: o Ministério Público Federal arquivou a denúncia da defensoria e a Secretaria de Saúde do Piauí não auxiliou na situação.

“É um erro dizer que essa menina está bem. Ela está num abrigo, sem família, uma criança cuidando de outra e ainda grávida. Nós, defensores, não conseguimos saber como ela está no abrigo. Na última conversa que tive com o pai, ele disse que ela estava sendo medicada, mas não sabia com quais remédios. A negativa de aborto neste caso atenta contra a democracia e estamos tentando visibilidade internacional para que isso não ocorra com mais nenhuma menina e mulher no Brasil”, defende.

A advogada aponta ainda que a extrema vulnerabilidade vivida pelos pais da criança acentuam a negligência do caso. Segundo ela, o pai e mãe da menina só a visitam quando conseguem dinheiro.

Questionadas pela reportagem, tanto Mariana Paris quanto Rosemary Farias disseram desconhecer outros casos em que o nascituro tenha sido defendido juridicamente. Instituições de direitos humanos buscam essa informação para entrar com denúncia junto ao Ministério Público.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Brasil

https://www.osul.com.br/defensoria-publica-atuou-em-favor-de-feto-em-caso-de-menina-estuprada-duas-vezes-no-piaui/

Defensoria Pública atuou em favor de feto em caso de menina estuprada duas vezes no Piauí