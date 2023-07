Rio Grande do Sul Defesa Civil alerta para golpes relacionados ao envio de Pix para ajudar municípios afetados pelo ciclone extratropical

Por Redação O Sul | 15 de julho de 2023

Conforme o órgão, antes de realizar qualquer transação, é importante se certificar acerca de quem está pedindo ajuda Foto: Divulgação/Defesa Civil

A Defesa Civil do Rio Grande do Sul alertou sobre golpes relacionados ao envio de dinheiro via Pix para ajudar municípios afetados pelo ciclone extratropical que causou destruição no Estado.

Conforme o órgão, antes de realizar qualquer transação, é importante se certificar acerca de quem está pedindo e buscar informações oficiais da prefeitura do seu município para saber se realmente estão solicitando auxílio via Pix.

É preciso ter atenção pois os fraudadores conseguem até mesmo clonar contas do WhatsApp e, quando isso acontece, eles se passam por pessoas conhecidas para realizar o golpe.

Se alguém perceber que foi vítima de golpe, deve registrar ocorrência na Delegacia de Polícia mais próxima ou por meio do site da Delegacia Online onde é possível anexar prints de eventuais conversas com os fraudadores e outros documentos que auxiliem na investigação.

Dias chuvosos

Os próximos dias terão volumes elevados de chuva no Rio Grande do Sul, além de muito frio. É o que aponta boletim Secretaria Estadual da Agricultura. Neste sábado (15), o ingresso de uma massa de ar seco e frio causa declínio das temperaturas, mas afasta momentaneamente a instabilidade, mantendo o tempo firme. Já neste domingo (16), ocorrerá maior variação de nebulosidade, com possibilidade de chuvas isoladas.

Os volumes previstos deverão oscilar entre 20 e 50 mm na maioria das regiões. Na Região Central, Zona Sul, Litoral e Região Metropolitana, os totais deverão variar entre 60 e 80 mm.

